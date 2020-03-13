İşlenmiş mermer ihracatçıları odağına Avrupa ve ABD’yi aldı Türk mermer sektörünün ihracatının yaklaşık yüzde 40'ının gerçekleştirildiği Çin'de ortaya çıkan koronavirüs, blok mermer üreticisi ve ihracatçısını olumsuz etkilerken, işlenmiş ürün ihracatçısında ise umut oluşturdu.

Türk mermer sektörünün ihracatının yaklaşık yüzde 40'ının gerçekleştirildiği Çin'de ortaya çıkan koronavirüs, blok mermer üreticisi ve ihracatçısını olumsuz etkilerken, işlenmiş ürün ihracatçısında ise umut oluşturdu. Kaynak: Dunya.com