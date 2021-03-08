EDİRNE -İşlenmiş gıdaların içindeki tuz oranı böbrek sağlığı için risk oluşturuyor
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EDİRNE -İşlenmiş gıdaların içindeki tuz oranı böbrek sağlığı için risk oluşturuyor

08.03.2021 11:37 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:14

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, işlenmiş gıdalardaki yüksek tuz oranının böbrek sağlığını tehdit ettiğini bildirdi.

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, işlenmiş gıdalardaki yüksek tuz oranının böbrek sağlığını tehdit ettiğini bildirdi.

Prof. Dr. Üstündağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vücudun ihtiyacından fazla tuz kullanımının birçok hastalığa sebep olduğunu belirterek tuz tüketiminde dikkatli davranılması gerektiğinin altını çizdi.

Günlük yaşamdaki değişiklikler ve alışkanlıkların farklılaşmasıyla hazır gıdalara olan ilginin arttığına dikkati çeken Üstündağ, bu tür yiyeceklerin içerisindeki sodyumun da tuz anlamına geldiğini ifade etti.

İşlenmiş gıdalardaki yüksek tuz oranının böbrek sağlığını tehdit ettiğini söyleyen Üstündağ, bu tarz yiyecekleri fazla tüketenlerin, önce böbreğin sonrasında da tüm vücudun işlevinin bozulmasına neden olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Üstündağ, şöyle konuştu:

"Bilimsel çalışmalara göre bir günde 10 birim tuz tüketiyorsak bunun 1 birimi sofrada kullandığımız tuzdur. Bunu kullanmasak yüzde 10 azaltmış oluyoruz. 2 birimi yemekler pişirilirken içine eklenen tuzdur, geri kalanı yiyeceklerin içindeki tuzdur. Yani yüzde 70'i yiyeceklerin içindeki sodyum olarak karşımıza çıkar. Elmanın içinde, yumurtanın içinde, sütün içinde sodyum vardır. 100 gram yumurtada 55 miligram sodyum vardır. Yani yiyeceklerin içerisinde bizim vücudumuzun ihtiyacını karşılayacak kadar sodyum vardır.

Ama ne zamanki işlenmiş gıda kullanmaya başlarız işte o zaman fazladan sodyum almaya başlarız. Sonra böbreği zorlamaya başlarız ve sodyumu vücutta biriktirmeye başlarız. 100 gram parmesan peynirinde 20, 100 gram kaşar peynirinin içinde 5 gram tuz vardır."

Vatandaşlara, alışveriş yaparken satın aldıkları ürünün içerisindeki tuz oranına dikkat etmeleri tavsiyesinde bulunan Üstündağ, düşük tuz oranlı ürünleri tüketmesinin üretici firmaları da harekete geçireceğini ve işlenmiş gıdalardaki tuz miktarının azaltılabileceğini kaydetti.

Tuzu vücudun bertaraf etmesinin kişiden kişiye, fiziksel ve fizyolojik özelliklere göre değiştiğini ifade eden Üstündağ, "Ne kadar kiloluysak tuzu o kadar fazla tutarız, şeker hastasıysak tuzu normal bir insana göre daha fazla tutarız. Stresliysek, yaşımız daha ileriyse ve böbrek hastasıysak tuzu daha fazla tutarız. Eğer doğduğumuz zaman böbrek açısından şansızsak tuzu fazla tutarız." diye konuştu.

EDİRNE -İşlenmiş gıdaların içindeki tuz oranı böbrek sağlığı için risk oluşturuyor
EDİRNE -İşlenmiş gıdaların içindeki tuz oranı böbrek sağlığı için risk oluşturuyor
EDİRNE -İşlenmiş gıdaların içindeki tuz oranı böbrek sağlığı için risk oluşturuyor
EDİRNE -İşlenmiş gıdaların içindeki tuz oranı böbrek sağlığı için risk oluşturuyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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