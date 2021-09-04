İşlenmeye hazır tomruklar Ardahan'daki arıcılık merkezinde kovana dönüşüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İşlenmeye hazır tomruklar Ardahan'daki arıcılık merkezinde kovana dönüşüyor

İşlenmeye hazır tomruklar Ardahan'daki arıcılık merkezinde kovana dönüşüyor
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Ekonomi

Ardahan'daki Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü, Kafkas arı ırkının yaşatılması ve geninin korunması amacıyla yaptığı çalışmaların yanında arıcılığın altyapısına katkı amacıyla ağaç tomruğundan kovan ve petek çıtası üretiyor.

Ardahan'daki Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü, Kafkas arı ırkının yaşatılması ve geninin korunması amacıyla yaptığı çalışmaların yanında arıcılığın altyapısına katkı amacıyla ağaç tomruğundan kovan ve petek çıtası üretiyor.

Özellikle dil uzunluğu, soğuk iklime dayanıklılığı, uysallık gibi birçok özelliği bakımından dünyada dört önemli verimli ırktan biri olan Kafkas arı ırkının yaşatılması için çalışma yürüten merkez, bölgedeki arıcılara da altyapı desteği sunuyor.

Ardahan Orman İşletme Müdürlüğünün ormanların gençleştirilmesi ve bakımı çalışmaları kapsamında elde ederek satışa sunduğu tomrukların ihale usulüyle alımını yapan merkez, atölyesinde işlediği ağaçları arıcılığın yaygın yapıldığı kentte kovan ve petek çıtasına dönüştürüyor.

Merkezde yılda üretilen yaklaşık 2 bin kovan, Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere talep eden arıcılara uygun fiyata satılıyor.

"Kovanlar, sarıçam ormanlarından elde ediliyor"

Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi Müdür Yardımcısı Orhan Ünlü, AA muhabirine, kurumun birçok yönüyle fabrika gibi çalıştığını söyledi.

Müdürlük olarak birçok alanda başarılı çalışmalar yaptıklarını ifade eden Ünlü, şunları kaydetti:

"Bal üretimi, laboratuvar birimi ve ana arı üretimi gibi birçok çalışmayı başarıyla yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi de kovan yapılan atölyeden oluşuyor. Kovan üretilen atölye, yıllık ortalama 2 bine yakın kovan üretme kapasitesine sahip. Kovanlar Ardahan'da yetişen sarıçam ormanlarından elde ediliyor. İl içi ve il dışındaki taleplere karşılık veriyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığının da taleplerine karşılık vermeye çalışıyoruz."

Kovan üretimi ile ülke ve ilin ekonomisine önemli bir katma değer sağladıklarını belirten Ünlü, "Burada ağacın kurutulmasından işlenmesine ve dilimlenmesine kadar bütün işlemleri başarıyla yapıyoruz. Bu aylarda yani ağustos sonu ile eylül başlarında tomruk alımlarımızı gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Ünlü, müdürlük olarak sezonun verimine göre yıllık ortalama 1 tonun üstünde bal ile ortalama 1500 ana arı ürettiklerini anlatarak, özellikle ana arı üretiminin ırkın korunması için önemli bir çalışma olduğunu sözlerine ekledi.

İşlenmeye hazır tomruklar Ardahan'daki arıcılık merkezinde kovana dönüşüyor
İşlenmeye hazır tomruklar Ardahan'daki arıcılık merkezinde kovana dönüşüyor
İşlenmeye hazır tomruklar Ardahan'daki arıcılık merkezinde kovana dönüşüyor
İşlenmeye hazır tomruklar Ardahan'daki arıcılık merkezinde kovana dönüşüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

Tarım sektörünün 8 aylık ihracatı tarihi rekor kırdı
Tarım sektörünün 8 aylık ihracatı tarihi rekor kırdı
Sezonun ilk limonu dalında 3 liradan satılıyor
Sezonun ilk limonu dalında 3 liradan satılıyor
Fiyatı cep yakıyor! Daha dalındayken kilosu 80 TL'den satılan aronyanın hasadı başladı
Fiyatı cep yakıyor! Daha dalındayken kilosu 80 TL'den satılan aronyanın hasadı başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Üner Deniz Akkaya Derya Baykal Aleyna Tilki
Spor Cristiano Mesut Özil Burak Yılmaz Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İşlenmeye hazır tomruklar Ardahan'daki arıcılık merkezinde kovana dönüşüyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 12:11:16. #1.16#

title