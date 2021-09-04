İşlenmeye hazır tomruklar Ardahan'daki arıcılık merkezinde kovana dönüşüyor

Ardahan'daki Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü, Kafkas arı ırkının yaşatılması ve geninin korunması amacıyla yaptığı çalışmaların yanında arıcılığın altyapısına katkı amacıyla ağaç tomruğundan kovan ve petek çıtası üretiyor.

Ardahan'daki Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü, Kafkas arı ırkının yaşatılması ve geninin korunması amacıyla yaptığı çalışmaların yanında arıcılığın altyapısına katkı amacıyla ağaç tomruğundan kovan ve petek çıtası üretiyor.

Özellikle dil uzunluğu, soğuk iklime dayanıklılığı, uysallık gibi birçok özelliği bakımından dünyada dört önemli verimli ırktan biri olan Kafkas arı ırkının yaşatılması için çalışma yürüten merkez, bölgedeki arıcılara da altyapı desteği sunuyor.

Ardahan Orman İşletme Müdürlüğünün ormanların gençleştirilmesi ve bakımı çalışmaları kapsamında elde ederek satışa sunduğu tomrukların ihale usulüyle alımını yapan merkez, atölyesinde işlediği ağaçları arıcılığın yaygın yapıldığı kentte kovan ve petek çıtasına dönüştürüyor.

Merkezde yılda üretilen yaklaşık 2 bin kovan, Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere talep eden arıcılara uygun fiyata satılıyor.

"Kovanlar, sarıçam ormanlarından elde ediliyor"

Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi Müdür Yardımcısı Orhan Ünlü, AA muhabirine, kurumun birçok yönüyle fabrika gibi çalıştığını söyledi.

Müdürlük olarak birçok alanda başarılı çalışmalar yaptıklarını ifade eden Ünlü, şunları kaydetti:

"Bal üretimi, laboratuvar birimi ve ana arı üretimi gibi birçok çalışmayı başarıyla yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi de kovan yapılan atölyeden oluşuyor. Kovan üretilen atölye, yıllık ortalama 2 bine yakın kovan üretme kapasitesine sahip. Kovanlar Ardahan'da yetişen sarıçam ormanlarından elde ediliyor. İl içi ve il dışındaki taleplere karşılık veriyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığının da taleplerine karşılık vermeye çalışıyoruz."

Kovan üretimi ile ülke ve ilin ekonomisine önemli bir katma değer sağladıklarını belirten Ünlü, "Burada ağacın kurutulmasından işlenmesine ve dilimlenmesine kadar bütün işlemleri başarıyla yapıyoruz. Bu aylarda yani ağustos sonu ile eylül başlarında tomruk alımlarımızı gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Ünlü, müdürlük olarak sezonun verimine göre yıllık ortalama 1 tonun üstünde bal ile ortalama 1500 ana arı ürettiklerini anlatarak, özellikle ana arı üretiminin ırkın korunması için önemli bir çalışma olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh