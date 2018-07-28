İşlemeli Çelik Nacakların Ünü Türkiye'yi Aştı

HALİFE YALÇINKAYA - Sivas'ta çocuk yaşta başladığı ahşap ve çelik oyma ustalığında bir ilke imza atarak özel işlemeli çelik nacak üreten Hayati Ünsal, yurt içi ve dışından gelen taleplere yetişmeye çalışıyor.

Özellikle TRT'de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinden etkilenen vatandaşların, sosyal medya aracılığıyla ulaşıp özel işlemeli nacak siparişi verdiği 47 yaşındaki ahşap ve çelik oyma ustası Ünsal, gelen talepleri itinayla hazırlıyor.

Ünsal, atölyesinde çelik nacağın dışında tespih, tablo, yüzük, şimşir ağacından yapılmış kaşık, sürahi, baston, kemik tarak gibi çok sayıda ahşap ürüne de çeşitli şekiller işleyerek satışını yapıyor.

AA muhabirine, oymacılığa merakının küçük yaşlarda başladığını anlatan Ünsal, çocukluğunda çamur oyarak başladığı sanatını halen sürdürdüğünü belirtti.

Ünsal, evindeki atölyesinde farklı ürünler çıkartmak için çaba gösterdiğini, ahşap ve çelik oyma sanatında her geçen gün kendini geliştirdiğini dile getirerek, "Bu işe çocuk yaşta ilk olarak çamur ile başladım, sonra tespih üzerinde oyma sanatına başladım." dedi.

Talep üzerine daha sonra oyma baston yaptığını anlatan Ünsal, şunları dile getirdi:

"Ağaç yemek kaşığı ve kemik tarak gibi unutulmuş kültürlerimiz vardı, onlarla devam ettim. En son olarak, 'Olmayan, iyi bir şey yapalım.' dedim. Bu ne olabilir diye uğraştım, binerli çelik üzerine, yani en sert çelik üzerine oyma nacak yapalım dedim. O şekilde oyma olarak nacak yapmaya başladım. Türkiye'de ve dünyada bildiğim kadarıyla, internetten ve Sivas'taki bazı bıçak ustalarından araştırdığım kadarıyla bunu yapanı göremedim. Gravür, baskı, asitli çürütme var, fakat binerli çelik üzerine böyle üç boyutlu yapanı hiçbir şekilde görmedim. Çelik nacak üzerine oyma sanatı yapan yok, asitli çürütme yapan ustalarımız var."



Ünsal, hobi olarak başladığı ahşap ve çelik oyma sanatını zamanla meslek haline getirdiğini aktararak, eserlerine talebin sürekli artmasının kendisini mutlu ettiğini söyledi.

"Eserlerin tamamı el yapımı"

Zamanla sosyal medya aracılığıyla yurt dışından da talepler aldığını belirten Ünsal, şöyle devam etti:



"Yurt dışından isteyenlerimiz oluyor, genelde Avrupa ülkelerinden talepler var. ABD, Almanya ve İsviçre gibi ülkelere sipariş gönderdim. Türkiye'de üst düzey yöneticilere ve çeşitli spor adamlarına çelikten oyma nacak yaptım. Talep bayağı arttı, genelde gençlerden gelen talepler var. Dizilerden esinlenerek daha çok talebimiz artıyor, daha değişik şeyler istiyorlar. Genelde Diriliş Ertuğrul dizisinden etkilenenler nacak siparişi veriyorlar. 'Bana Diriliş Ertuğrul'un nacağından daha süslüsünü, daha güzelini yap.' diyorlar. Biz de oyma sanatıyla ona şekil vererek daha güzel bir hale getirerek öyle yapıyoruz. Vatandaşlarımız bu nacakları tamamen süs amaçlı kullanıyor. Bu eserlerin tamamı el yapımı, nacaklarımızın sapından tutun, törpüyle, zımparayla bıçakla yapılan bir malzemedir. Biz de hiçbir zaman için fabrikasyon yoktur. Bir nacak hemen hemen üç hafta sürüyor."

Ünsal, çeşitli figür ve desenler işlediği nacakların yapımında tamamen el dövmesi çelik kullandığını, 2-3 bin lira arasında değişen fiyattan satışa sunduğu nacakların siparişlerini genelde sosyal medya üzerinden aldığını ifade etti.