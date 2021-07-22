Kayseri'de şüpheli çanta alarmı
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Kayseri'de şüpheli çanta alarmı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'de şüpheli çanta alarmı Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan işlek cadde üzerindeki şüpheli çanta ihbarı ekipleri harekete geçirdi.

Kayseri'de şüpheli çanta alarmı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan işlek cadde üzerindeki şüpheli çanta ihbarı ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı ve mağazaların yoğunlukta olduğu İnönü Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, bir mağaza önüne bırakılan şüpheli çantayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Cadde yaya ve araç trafiğine kapatılırken, olay yerine sevk edilen bomba imha ekibinin kontrolünde çantanın içerisinde kıyafet olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de şüpheli çanta alarmı
Kayseri'de şüpheli çanta alarmı
Kayseri'de şüpheli çanta alarmı
Kayseri'de şüpheli çanta alarmı
Kayseri'de şüpheli çanta alarmı
Kayseri'de şüpheli çanta alarmı
Kayseri'de şüpheli çanta alarmı
Kayseri'de şüpheli çanta alarmı
Kayseri'de şüpheli çanta alarmı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Kan

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