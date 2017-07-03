İslamoğlu, Karacabey'in Doğal Güzelliklerini Kayıt Altına Aldı

Ekranlarının sevilen programı Yeşil Doğa'nın sunucusu Güven İslamoğlu, yapmış olduğu Karacabey ziyaretinde Başkan Ali Özkan'ı makamında ziyaret etti.

İlçenin her alanda önemli değerleri olduğunu vurgulayan İslamoğlu, doğa turizmi konularında neler yapılabileceği ile alakalı, Başkan Özkan'a önerilerde de bulundu.

Yeşil Doğa programıyla milyonların gönlünde taht kuran ve gittiği yerlerdeki farkındalık çalışmaları ile dikkat çeken Güven İslamoğlu, yeni yayın döneminde yayınlamak üzere Karacabey Longozu ve Ihlamur Ormanlarını kayda aldı.

Büyük Potansiyel Taşıyor

Bölgenin doğa turizmi konusunda önemli bir potansiyel olduğuna işaret eden İslamoğlu, longozda doğa ile uyumlu turizm hareketlerinin, hem longoza hem de bölge halkına ciddi katkı sağlayacağını belirtti.

Karacabey ziyaretinde İslamoğlu'na, Belediye Personeli ve Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş eşlik etti.

Karacabey Longozlarının ve günümüzde karşılaştığı sorunlarının yanı sıra; bölgeyle ilgili görüş ve önerilerinin de yer aldığı programda İslamoğlu, ıhlamur ormanlarını da es geçmedi.

Ihlamur ormanlarında yaptığı çekim esnasında ise Başkan Ali Özkan ve Bayramdere Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Fehmi Çolak ile karşılaşırken, Başkan Özkan kendisine, bölgedeki ıhlamur potansiyeli hakkında geniş bilgiler verdi.

Longoz Konusunda Daha Duyarlı Olunmalı

Tamamlanan çekimlerin ardından İslamoğlu yaptığı açıklamada, 'ıhlamur kokan longoz' diye hitap ettiği Kocaçay Deltasıyla ilgili coğrafyanın, vazgeçilmez bir doğa harikası olduğuna vurgu yaparak, "Bölge halkının bu alana ilgisinin artması güzel. Tanıtım çalışmalarının yapılacak olan proje ile kontrollü bir hal alacak olması longozun geleceği için umut verici'' dedi.

Öte yandan Başkan Özkan, doğa konusunda yaptığı başarılı projeler sebebiyle İslamoğlu'na teşekkür ederek, başarılı çalışmalarının devamını diledi. Özkan ayrıca konuşmasında, belediye olarak Longozu Doğa Turizmine kazandıracak projeler hakkında da bilgilendirmelerde bulundu.

