Islamofobi Karşıtı Gösteri

İngiltere'nin başkenti Londra'da, İslamofobi karşıtı gösteri düzenlendi.



"Irkçılığa Karşı Ayağa Kalk" adlı sivil toplum hareketi tarafından gerçekleştirilen gösteri kapsamında vatandaşlar iş çıkışında, kentin doğusundaki Stratford semtinin metro istasyonu önünde toplandı.



Müslüman karşıtı nefret suçlarından etkilenen kişilere destek ve dayanışma çağrısının yapıldığı gösteride, geçen ay Londra'nın doğusunda trafik ışığında, aracında beklediği sırada otomobiline yaklaşan bir saldırganın attığı asitle yaralanan 2 Müslüman da anıldı.



"İslamofobiye hayır!" ve "Nefrete hayır!" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler ayrıca, asitli saldırıda yaralanan 37 yaşındaki Jameel Mukhtar ile olay anında aynı araçta bulunan 21 yaşındaki Resham Khan'a destek içerikli mesajlar verdi.



Gösterinin organizatörlerinden Rob Ferguson, Jameel ile Resham'ın uğradığı saldırının "İslamofobik nefret suçu" olduğunu vurgulayarak, yetkililerin bu kategorideki nefret suçlarıyla yeteri kadar ilgilenmediği eleştirisinde bulundu.



İngiltere'de, 21 Haziran'da, trafik ışığında beklerken aracına yaklaşan John Tomlin adlı İngiliz'in attığı asitle ağır yaralanan ve 2 gün yoğun bakımda kalan Mukhtar, İngiliz Channel 4 televizyonuna yaptığı açıklamada, saldırganın kendisini Müslüman olduğu için hedef aldığını ve saldırının İslamofobik olduğunu söylemişti.



İslamofobik saldırılarda artış



Resmi istatistiklere göre, İngiltere'de son aylarda gerçekleşen terör saldırılarının ardından işlenen Müslüman karşıtı nefret suçlarında ülke genelinde artış yaşandı.



Londra Belediyesinin verilerine göre de 2017'nin ilk 6 ayında kentte günde ortalama 3,5 İslamofobik nefret suçu işlenirken, 3 Haziran'da Londra Köprüsü'nde yaşanan araçlı ve bıçaklı saldırının ardından bu sayı 20'ye çıktı.



Ülkede son dönemde yaşanan en kanlı İslamofobik saldırı 19 Haziran'da Londra'nın Finsbury Park semtinde meydana gelmişti. Beyaz bir İngiliz, kullandığı minibüsü, teravih namazından çıkan cemaatin üzerine sürmüş, saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi de yaralanmıştı.