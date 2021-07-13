İslamköy' de Sanat Sokağı
İslamköy' de Sanat Sokağıİslamköy' de Sanat SokağıUluslararası Ada Ülkesi Sanatçıları tarafından düzenlenen resim sergisine İlçe Kaymakamımız Sayın Göksu BAYRAM ve Eşi Nebahat Er BAYRAM Hanımefendi katıldı.
İslamköy' de Sanat Sokağıİslamköy' de Sanat SokağıUluslararası Ada Ülkesi Sanatçıları tarafından düzenlenen resim sergisine İlçe Kaymakamımız Sayın Göksu BAYRAM ve Eşi Nebahat Er BAYRAM Hanımefendi katıldı. Resim sergisinden sonra Kaymakam BAYRAM ve eşi Nebahat Er BAYRAM hanımefendi Uluslararası Ada Ülkesi Sanatçıları Küratörü Öğr. Gör. Sayın Çetin MEYDAN' ın evini ziyaret ettiler.
Kaynak: Habermetre