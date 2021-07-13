İslamköy' de Sanat Sokağı

İslamköy' de Sanat Sokağıİslamköy' de Sanat SokağıUluslararası Ada Ülkesi Sanatçıları tarafından düzenlenen resim sergisine İlçe Kaymakamımız Sayın Göksu BAYRAM ve Eşi Nebahat Er BAYRAM Hanımefendi katıldı.