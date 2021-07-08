İslamiyet'ten etkilen Bulgaristanlı kadın, Müslüman oldu
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İslamiyet'ten etkilen Bulgaristanlı kadın, Müslüman oldu

İslamiyet'ten etkilen Bulgaristanlı kadın, Müslüman oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

ELAZIĞ (İHA) – Elazığ'da İslamiyet'ten etkilenen Bulgaristan vatandaşı Atanaska Yordanova, düzenlenen törenle Müslüman oldu.

ELAZIĞ (İHA) – Elazığ'da İslamiyet'ten etkilenen Bulgaristan vatandaşı Atanaska Yordanova, düzenlenen törenle Müslüman oldu.

Bulgaristan vatandaşı Atanaska Yordanova, Müslüman olmak istediğini belirterek Karakoçan İlçe Müftülüğüne başvurdu. Müftülükte Yordanova için 'İhtida Merasimi' düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende İlçe Müftüsü Mahmut Yegin, Yordanova'ya İslam dininin temel esasları ile ilgili bilgiler verdi. Ardından Yordanova, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Allah katında tek dinin İslam olduğunu belirten İlçe Müftüsü Mahmut Yegin, "Araştırmaları sonucunda Müslüman olan Atanaska kardeşimizi tebrik ediyorum. Kardeşimizin güzel dinimizi daha çok seveceğinden eminim. Rabbim yeni hayatında rızasına uygun bir hayat sürdürmeyi nasip etsin" dedi.

Müslüman olmak için İslamiyet'i çok araştırdığını dile getiren Atanaska Yordanova ise "Allah'ın bir olduğuna inanıyordum. Müslüman olunca kendimi daha huzurlu ve mutlu hissediyorum" diye konuştu.

Tören, Yordanova'ya İhtida belgesi, Kur'an-ı Kerim, İslam ilmihali ve çeşitli hediyeler verilmesi ile sona erdi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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