İslamiyet'e hakaret ettiği öne sürülen kişi adliyeye sevk edildi
Antalya'da sosyal medya hesabından İslamiyet'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen kişi adliyeye sevk edildi.
18.05.2020 13:28 | Son Güncelleme: 18.05.2020 13:28
Antalya'da sosyal medya hesabından İslamiyet'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen kişi adliyeye sevk edildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan F.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli, Antalya Adliyesine sevk edildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından İslamiyete yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı öne sürülen F.E. hakkında gözaltı kararı vermiş, şüpheli, dün polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA