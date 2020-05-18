İslamiyet'e hakaret ettiği iddia edilen şahıs adliyeye sevk edildi
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İslamiyet'e hakaret ettiği iddia edilen şahıs adliyeye sevk edildi

Antalya'da sosyal medyada İslamiyet'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.

İslamiyet'e hakaret ettiği iddia edilen şahıs adliyeye sevk edildi
18.05.2020 13:13 | Son Güncelleme: 18.05.2020 13:13

Antalya'da sosyal medyada İslamiyet'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabı üzerinden İslamiyet ile ilgili hakaret içeren paylaşımlar yaptığı iddia edilen yazar ve fotoğrafçı F.E. hakkında inceleme başlattı. Polis tarafından gözaltına alınan F.E, emniyette ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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