İslami İlimler Derneğinden Vali Işık'a Ziyaret

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Karaman İslami İlimler Derneği Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İrfan Çakıcı ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Karaman İslami İlimler Derneği Başkanı Dr. Öğr. Üyesi İrfan Çakıcı ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

12 Ağustos 2021 tarihinde valilik makamında gerçekleşen ziyarette kabullerinden dolayı Vali Işık'a teşekkür eden Başkan Çakıcı, İslami İlimler Derneğinin engelliler hakkında yapmış oldukları projeler hakkında bilgiler vererek ziyaret kabullerinden dolayı teşekkür etti.

Konuklarıyla bir süre sohbet ederek ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Vali Mehmet Alpaslan Işık, engellilere yönelik yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ederek başarılar diledi.

Kaynak: Habermetre