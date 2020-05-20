İslami Cihad Hareketinden, Filistin davasını tasfiye planlarına karşı "bölgesel koalisyon" çağrısı
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İslami Cihad Hareketinden, Filistin davasını tasfiye planlarına karşı "bölgesel koalisyon" çağrısı

Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehale, İsrail ve ABD'nin Filistin davasını tasfiye etmeyi hedefleyen planlarına karşı koymak için bölgesel koalisyon kurulması çağrısında bulundu.

İslami Cihad Hareketinden, Filistin davasını tasfiye planlarına karşı
20.05.2020 23:08 | Son Güncelleme: 20.05.2020 23:08

Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehale, İsrail ve ABD'nin Filistin davasını tasfiye etmeyi hedefleyen planlarına karşı koymak için bölgesel koalisyon kurulması çağrısında bulundu.

Nehale'nin, her yıl ramazan ayının son cuma gününe denk gelen "Dünya Kudüs Günü" dolayısıyla yaptığı konuşma İslami Cihad'ın internet sitesinde yayımlandı.

Nehale, konuşmasında, "İsrail ve ABD'nin Filistin davasını tasfiye etmeyi hedefleyen planlarına hep birlikte karşı koymada büyük bir kuvvet oluşturmak için bölgesel güçlerle en geniş koalisyon kurulması çağrısında bulunuyoruz." dedi.

ABD'nin Yüzyılın Anlaşması adını verdiği sözde Orta Doğu barış planının temsil ettiği tüm projelere mutlaka karşı konulması gerektiğini vurgulayan Nehale, "Filistin'deki tarihi haklarımızı yok edecek kararlar üzerinde birleşmeyeceğiz. Düşmanla uzlaşma ve onun dayattığı şartlar altında birlikte yaşama konusunda birleşmeyeceğiz." diye konuştu.

Nehale, Filistin direnişinin özgürlüğü ve onuru elde etmek için alternatifi bulunmayan, uzun ve zahmetli doğru yoluna devam ettiğini aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu, koalisyon hükümetinin yemin töreni öncesi 17 Mayıs'ta Mecliste yaptığı konuşmada, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "ilhak" etmenin vaktinin geldiğini söylemişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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