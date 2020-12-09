İslami Cihad Hareketinden BAE ve İsrail medyası arasındaki anlaşmaya tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İslami Cihad Hareketinden BAE ve İsrail medyası arasındaki anlaşmaya tepki

09.12.2020 00:03 | Son Güncelleme: 09.12.2020 00:06
İslami Cihad Hareketinden BAE ve İsrail medyası arasındaki anlaşmaya tepki

Filistin İslami Cihad Hareketi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) şirketi Abu Dhabi Media ile İsrail'in i24 News kanalı arasındaki iş birliği anlaşmasının işgale hizmet ettiğini belirtti.

Filistin İslami Cihad Hareketi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) şirketi Abu Dhabi Media ile İsrail'in i24 News kanalı arasındaki iş birliği anlaşmasının işgale hizmet ettiğini belirtti.

BAE resmi haber ajansına göre, Abu Dhabi Media ile İsrail kanalı i24 News, iki taraf arasında haber, güncel konular, raporlar ve içerik üretimi alanında ikili iş birliği çerçevelerinin belirlenmesi konusunda dün bir mutabakat zaptı imzaladı.

Anlaşmaya tepki gösteren İslami Cihad Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, "Normalleşme yönetimleri ABD'li ve siyonist efendilerinin onayını almak için ihanet ve ahlaksızlık çamuruna düşmeye devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "BAE'yi yönetenler, Yahudileştirme, yerleşim ve Yahudi aşırıcılığına ekonomi, spor ve medya ortaklıkları üzerinden işgale hizmet eden kurumlarına ödeme yapmamızı istiyor." ifadelerine yer verildi.

Anlaşmanın medya üzerinden işgale hizmet sunduğuna işaret edilen açıklamada, Filistin halkına bu tür komplolara karşı durmaları çağrısı yapıldı.

İsrail, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da yapılan törenle BAE ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşmaları imzalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu

İlgili Haberler

Son dakika haberleri | Iraklılara göre BAE'nin vize kararının nedeni Bağdat'ın İsrail'le normalleşmeyi kabul etmemesi
Son dakika haberleri | Iraklılara göre BAE'nin vize kararının nedeni Bağdat'ın İsrail'le normalleşmeyi kabul etmemesi
Türkiye ve Kosova arasında 'Sinematografik İş Birliği' anlaşması imzalandı
Türkiye ve Kosova arasında 'Sinematografik İş Birliği' anlaşması imzalandı
Yeni yıl bütçe tasarısı İslami Şura Meclisi'ne sunuldu
Yeni yıl bütçe tasarısı İslami Şura Meclisi'ne sunuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Aleyna Tilki Haluk Bilginer Nesrin Cavadzade
Spor Serdar Aziz Sinan Gümüş Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Josef De Souza
Tüm Haberler Silah Ankara Aralık Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İslami Cihad Hareketinden BAE ve İsrail medyası arasındaki anlaşmaya tepki - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 00:07:52. #1.14#
title