İslami Cihad Hareketinden BAE ve İsrail medyası arasındaki anlaşmaya tepki

Filistin İslami Cihad Hareketi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) şirketi Abu Dhabi Media ile İsrail'in i24 News kanalı arasındaki iş birliği anlaşmasının işgale hizmet ettiğini belirtti.

Filistin İslami Cihad Hareketi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) şirketi Abu Dhabi Media ile İsrail'in i24 News kanalı arasındaki iş birliği anlaşmasının işgale hizmet ettiğini belirtti.

BAE resmi haber ajansına göre, Abu Dhabi Media ile İsrail kanalı i24 News, iki taraf arasında haber, güncel konular, raporlar ve içerik üretimi alanında ikili iş birliği çerçevelerinin belirlenmesi konusunda dün bir mutabakat zaptı imzaladı.

Anlaşmaya tepki gösteren İslami Cihad Hareketinden yapılan yazılı açıklamada, "Normalleşme yönetimleri ABD'li ve siyonist efendilerinin onayını almak için ihanet ve ahlaksızlık çamuruna düşmeye devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "BAE'yi yönetenler, Yahudileştirme, yerleşim ve Yahudi aşırıcılığına ekonomi, spor ve medya ortaklıkları üzerinden işgale hizmet eden kurumlarına ödeme yapmamızı istiyor." ifadelerine yer verildi.

Anlaşmanın medya üzerinden işgale hizmet sunduğuna işaret edilen açıklamada, Filistin halkına bu tür komplolara karşı durmaları çağrısı yapıldı.

İsrail, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da yapılan törenle BAE ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşmaları imzalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu