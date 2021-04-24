İslami Cihad Hareketi: Direniş, İsrail'in herhangi bir saldırısına misliyle karşılık verecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İslami Cihad Hareketi: Direniş, İsrail'in herhangi bir saldırısına misliyle karşılık verecek

İslami Cihad Hareketi: Direniş, İsrail'in herhangi bir saldırısına misliyle karşılık verecek
Anadolu Ajansı / Ali Semerci - Haberler | Güncel

İslami Cihad Hareketi, Gazze'deki Filistin direniş güçlerinin, İsrail'in herhangi bir saldırısına misliyle karşılık vereceğini açıkladıHareketten yapılan yazılı açıklamada, "Mescid-i Aksa kırmızı çizgidir.

İslami Cihad Hareketi, Gazze'deki Filistin direniş güçlerinin, İsrail'in herhangi bir saldırısına misliyle karşılık vereceğini açıkladı

Hareketten yapılan yazılı açıklamada, "Mescid-i Aksa kırmızı çizgidir. Kudüslüler ve onların arkasındaki tüm Filistin halkı, Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'yı kirletmesine izin vermeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Direniş güçlerinin, İsrail'in herhangi bir saldırısına misliyle karşılık vereceği, Filistin halkının da birlik ve bütünlüğüyle düşmanın azmini kıracağı ve saldırı planlarını başarısızlığa uğratacağı kaydedilen açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarının direnişi gerektiğinde görevini yapmaktan caydırmayacağı aktarıldı.

İsrail ordusu gece yaptığı açıklamada, Hamas'a ait füze rampaları, yeraltı tünelleri ve bazı hedeflerin savaş uçakları ve tanklarla vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ordusu bu sabah yaptığı açıklamada ise, Gazze'den İsrail tarafına gece boyunca 36 roket ateşlendiğini bunların 6'sının demir kubbe hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini duyurmuştu.

Açıklamada, söz konusu roket saldırılarında ölü ya da yaralı bilgisine yer verilmezken bazı tarım alanlarının ve bir deponun zarar gördüğü belirtilmişti.

Filistin Kızılay'ından yapılan açıklamada, İsrail polisinin 22 Nisan'da Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresindeki müdahalesinde 105, dün ise 20 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.

Mescid-i Aksa'da kılınan teravih namazı sonrasında Doğu Kudüs'te bulunan Eski Şehir'in Şam Kapısı ve çevresinde Filistinliler ve İsrail askerleri arasındaki arbede günlerdir devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'tan ABD, Çin ve Rusya'ya ağır küfür
Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'tan ABD, Çin ve Rusya'ya ağır küfür
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Süleyman Soylu Fahrettin Altun Yıldırım Akbulut
Magazin Hadise Cem Yılmaz Kaan Yıldırım Yılmaz Erdoğan
Spor Ünal Karaman Yılmaz Vural Aykut Kocaman Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Abd Kripto Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İslami Cihad Hareketi: Direniş, İsrail'in herhangi bir saldırısına misliyle karşılık verecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 20:21:12. #1.14#

title