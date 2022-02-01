İslami Cihad Hareketi, Cezayirli yetkililere uzlaşıya dair görüşlerini sunduğunu açıkladı

Filistin'deki İslami Cihad Hareketi, Cezayir'de Filistin uzlaşısına ilişkin yapılacak sempozyum çerçevesinde konuya dair görüşlerini Cezayirli yetkililere ilettiklerini duyurdu.

İslami Cihad Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada, kendilerini temsilen Muhammed el- Hindi başkanlığında heyetin Cezayirli yetkililerle kardeşlik havası içinde kapsamlı bir görüşme yaptığı belirtildi.

Ulusal birliğin yeniden oluşmasına götüren doğal yolun, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün yeniden yapılandırılmasından geçtiğine dikkat çekildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Seçimlerin mümkün olduğu kadarıyla yeni bir ulusal meclis seçimi yapılmalıdır. Mücadeleci örgüt rolünü yeniden kazanan ve ulusal misakı yeniden muteber kılan bu meclis kendi kendisini yönetebilen olmalıdır."

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, dün yaptığı açıklamada, ülkesinin ev sahipliği yaptığı Filistinli gruplar arasındaki uzlaşı sürecinin başladığını söylemişti.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ve İslami Cihad'ı temsil eden heyetler, Filistin uzlaşısı için 29 Ocak'ta Cezayir'e ulaşmıştı.

Ne olmuştu?

Filistin'de 2006 seçimlerinden galip çıkan Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yönetime geldiği 2007'den bu yana, Hamas ile Fetih hareketleri arasında siyasi bir bölünmüşlük yaşanıyor.

Aradan geçen 14 yılda iki hareket arasında çok sayıda anlaşma imzalandı ancak ortaya çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle bunlar hayata geçirilemedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 6 Aralık 2021'de Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile bir araya gelmişti. Tebbun, görüşmenin akabinde düzenlenen basın toplantısında, "Yakında Filistinli gruplar için kapsamlı bir sempozyuma ev sahipliği yapmaya karar verdik." ifadelerini kullanmıştı.