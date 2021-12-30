İslami Cihad Hareketi: Açlık grevindeki Filistinli tutuklu ölürse suikasta kurban gitmiş sayılacak

Gazze'deki İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehhale, İsrail hapishanelerindeki idari tutukluluk uygulamasını protesto için 4 ayı aşkın süredir açlık grevini sürdüren Hişam Ebu Hevaş'ın vefat etmesi durumunda bunu suikast olarak değerlendirecekleri uyarısında bulundu.

Nehhale, açlık grevi nedeniyle sağlık durumu kötüye giden ve hareket kabiliyetini de yitiren Ebu Hevaş'la ilgili yazılı açıklama yaptı.

Genel Sekreter Nehhale açıklamasında, "Ebu Hevaş, şehit olursa bunu düşmanın gerçekleştirdiği bir suikast olarak addedeceğiz ve bu durumda suikastlara verilen karşılık neyse onu yapacağız." ifadesini kullandı.

Filistin Esirler Cemiyeti daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in Beer Yakov beldesindeki Assaf Harofeh Hastanesi'ne nakledilen Ebu Hevaş'ın sağlık durumunun kritik olduğunu kaydetmişti.

Açıklamada, Ebu Hevaş'ın 136 gündür açlık grevinde olduğu ve İsrail'in buna rağmen idari tutukluluk halini kaldırmadığı aktarılmıştı.

El-Halil kentinin güneyindeki Dura beldesinde ikamet eden 5 çocuk babası Ebu Hevaş (40), 27 Ekim 2020'den bu yana "idari tutuklu" olarak hapishanede tutuluyor. Ebu Hevaş, daha önce de 8 sene İsrail hapishanesinde tutuklu kalmıştı.

Ebu Hevaş, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasını protesto için 17 Ağustos'ta açlık grevine başlamıştı.

İsrail Askeri İstinaf Mahkemesi 12 Aralık'ta Ebu Hevaş'ın tutukluluk kararına karşı sunulan itirazı reddederek, idari tutukluluk halinin 4 ay daha uzatılmasına hükmetmişti.

AA / Gülşen Topçu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet