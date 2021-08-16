İslambey Kentsel Dönüşüm Ofisi'nde vatandaşlarla uzlaşma görüşmelerine başlandı

İslambey'de gerçekleştirilecek olan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Eyüpsultan Belediyesi'nin işbirliği ile İslambey'de açılan Kentsel Dönüşüm Ofisi'nde vatandaşlarla uzlaşma çalışmalarına başlandı.

İslambey'de gerçekleştirilecek olan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Eyüpsultan Belediyesi'nin işbirliği ile İslambey'de açılan Kentsel Dönüşüm Ofisi'nde vatandaşlarla uzlaşma çalışmalarına başlandı.

Halihazır, hak sahibi tespiti, jeolojik zemin etüt raporu ve kentsel tasarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yaklaşık 40 dönümlük bir alana sahip kentsel dönüşüm projesi dahilinde Kentsel Dönüşüm Ofisi'nde, 573 malikle uzlaşma görüşmeleri yapılıyor.

Vatandaşlarla adreslerine gönderilen tebligat ve telefeonlarına atılan mesajlarla iletişime geçerek, randevu sistemiyle görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Eyüpsultan Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürü Evren Oral, "Mevcut değerlerini proje değerlerine oranına istinaden onlara bir teklif sunmaktayız. Vatandaşlarımız bu teklifi değerlendirip uzlaşmalarına göre muvafakatname senedini imzalamaktalar. Bu çalışmalar bittikten sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla birlikte projemizi gerçekleştirmek istiyoruz" dedi.

İslambey Caddesi No: 103/A'da bulunan Kentsel Dönüşüm Ofisi'nde vatandaşlar 1, 5 ay boyunca 10. 00 - 16. 00 saatleri arasında verilen randevularına göre uzlaşma görüşmelerini gerçekleştirebilecekler.

Kaynak: Habermetre