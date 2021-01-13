İSLAMABAD - Kureyşi, Türkiye-Pakistan-Azerbaycan Üçlü ????Dışişleri Bakanları ortak basın toplantısında konuştu
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İSLAMABAD - Kureyşi, Türkiye-Pakistan-Azerbaycan Üçlü ????Dışişleri Bakanları ortak basın toplantısında konuştu

13.01.2021 18:16 | Son Güncelleme: 13.01.2021 18:22

Bakanların basın toplantısı için kürsüye gelmeleri Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin konuşma Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, Türkiye-Pakistan-Azerbaycan Dışişleri Bakanları ortak basın toplantısında konuştu: (1) "(Türkiye-Azerbaycan-Pakistan) Üçlü iş birliğimizi yoğunlaştırmaya...

Bakanların basın toplantısı için kürsüye gelmeleri

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'nin konuşma

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, Türkiye-Pakistan-Azerbaycan Dışişleri Bakanları ortak basın toplantısında konuştu: (1)

"(Türkiye-Azerbaycan-Pakistan) Üçlü iş birliğimizi yoğunlaştırmaya ve derinleştirmeye karar verdik"

İSLAMABAD (AA) – Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Türkiye-Azerbaycan-Pakistan üçlü iş birliğini yoğunlaştırmaya ve derinleştirmeye karar verdiklerini söyledi.

Kureyşi, Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları ortak basın toplantısında konuştu.

Ülkesinin, Türkiye ve Azerbaycan ile yakın ve dostane ilişkiler yürüttüğünü söyleyen Kureyşi, üçlü ilişkilerde son derece önemli bir güvenin tesis edildiğini kaydetti.

Kureyşi, bugünkü görüşmelerde, ticaret, yatırım, güvenlik alanlarının yanı sıra stratejik ve siyasi iş birliği konularının ele alındığını belirterek, üç ülkenin birçok farklı konuda yakın düşüncelere ve ortak çıkarlara sahip olduğunu dile getirdi.

Bakan Kureyşi, üç ülkenin barışı, istikrarı ve bulunduğu bölgelerdeki refahı geliştirmek istediğinin altını çizerek, "Bizler bu çerçevede, üçlü iş birliğimizi yoğunlaştırmaya ve derinleştirmeye karar verdik. Bu diyaloğu düzenli bir hale getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İSLAMABAD - Kureyşi, Türkiye-Pakistan-Azerbaycan Üçlü ????Dışişleri Bakanları ortak basın toplantısında konuştu
İSLAMABAD - Kureyşi, Türkiye-Pakistan-Azerbaycan Üçlü ????Dışişleri Bakanları ortak basın toplantısında konuştu
İSLAMABAD - Kureyşi, Türkiye-Pakistan-Azerbaycan Üçlü ????Dışişleri Bakanları ortak basın toplantısında konuştu
İSLAMABAD - Kureyşi, Türkiye-Pakistan-Azerbaycan Üçlü ????Dışişleri Bakanları ortak basın toplantısında konuştu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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