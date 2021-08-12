İSLAMABAD (İHA)- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği'nde Pakistan ziyaretine yönelik değerlendirmelerde bulunarak,...
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İSLAMABAD (İHA)- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği'nde Pakistan ziyaretine yönelik değerlendirmelerde bulunarak,...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSLAMABAD (İHA)- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği'nde Pakistan ziyaretine yönelik değerlendirmelerde bulunarak, soruları yanıtladı.

İSLAMABAD (İHA)- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği'nde Pakistan ziyaretine yönelik değerlendirmelerde bulunarak, soruları yanıtladı

İSLAMABAD (İHA)- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği'nde Pakistan ziyaretine yönelik değerlendirmelerde bulunarak,...
İSLAMABAD (İHA)- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği'nde Pakistan ziyaretine yönelik değerlendirmelerde bulunarak,...
İSLAMABAD (İHA)- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği'nde Pakistan ziyaretine yönelik değerlendirmelerde bulunarak,...
İSLAMABAD (İHA)- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği'nde Pakistan ziyaretine yönelik değerlendirmelerde bulunarak,...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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İSLAMABAD (İHA)- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği'nde Pakistan ziyaretine yönelik değerlendirmelerde bulunarak,... - Haberler
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