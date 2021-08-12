İSLAMABAD (İHA)- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği'nde Pakistan ziyaretine yönelik değerlendirmelerde bulunarak,...
İSLAMABAD (İHA)- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği'nde Pakistan ziyaretine yönelik değerlendirmelerde bulunarak, soruları yanıtladı.
İSLAMABAD (İHA)- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği'nde Pakistan ziyaretine yönelik değerlendirmelerde bulunarak, soruları yanıtladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı