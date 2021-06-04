İslamabad'da silahlı saldırı sonucu 2 polis öldü
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İslamabad'da silahlı saldırı sonucu 2 polis öldü

İslamabad'da silahlı saldırı sonucu 2 polis öldü
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısı sonucu, iki polis memuru hayatını kaybetti.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısı sonucu, iki polis memuru hayatını kaybetti.

İslamabad Emniyeti'nden yapılan açıklamada, devriye görevindeki iki polis memurunun, kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Raşid Ahmed, yaptığı açıklamada, başkentte terör faaliyetlerinin yükselişte olduğuna dikkati çekerek "2 polis memuru dün gece şehit oldu. 2018'den bu yana başkentte 9 polis şehit edildi." dedi.

Afganistan'dan gelen sınır ötesi saldırıları durdurmak için iki ülke arasına örülen çitin büyük kısmının tamamlandığını belirten Ahmed, kalan yüzde 12'lik kısmının da 2 ay içerisinde tamamlanacağını söyledi.

Öte yandan Ahmed, Pakistan'ın İran sınırına da çit örüldüğünü, bir yıl içerisinde bunun da biteceğini ifade etti.

Polislere yönelik saldırının terörle bağlantılı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

Öte yandan terör örgütü Pakistan Talibanı'nın (TTP) başkentteki saldırıyı üstlendiği öne sürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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