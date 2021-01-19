İslamabad'da muhalefet partilerinin protestosu sebebiyle güvenlik önlemleri artırıldı
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İslamabad'da muhalefet partilerinin protestosu sebebiyle güvenlik önlemleri artırıldı

19.01.2021 12:23 | Son Güncelleme: 19.01.2021 13:07

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, muhalefet partilerinin, Başbakanlık Ofisi karşısındaki Pakistan Seçim Komisyonu önünde gösteri düzenlemek istemeleri nedeniyle sıkı güvenlik önlemi alındı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, muhalefet partilerinin, Başbakanlık Ofisi karşısındaki Pakistan Seçim Komisyonu önünde gösteri düzenlemek istemeleri nedeniyle sıkı güvenlik önlemi alındı.

Pakistan Demokratik Hareketi (PDM) çatısı altında bir araya gelen 11 muhalefet partisi, Keşmir Chowk Bulvarı'nda toplanıp parlamento binası, bakanlıklar ve diplomatik temsilciliklerin bulunduğu kırmızı bölgeye doğru yürüyüşe geçecek.

Muhalefet partilerinin, Başbakanlık Ofisi karşısındaki Pakistan Seçim Komisyonu önünde protesto düzenledikten sonra dağılması bekleniyor.

Hükümet yetkilileri, PDM'nin protesto sırasında herhangi bir engelle karşılaşmayacağını açıkladı.

İslamabad Başkent Bölgesi Yönetimi 1000'in üzerinde polisi protestolar sırasında güvenliği sağlamakla görevlendirdi. Polislere silah taşımaması talimatı verildi.

Öte yandan, 300'ün üzerinde silahlı asker ve çok sayıda özel kuvvet ekibi de eylem boyunca görev yapacak.

Kırmızı bölgeye tüm giriş ve çıkışlar polisler tarafından tutulurken, buralardaki güvenlik önlemleri artırıldı.

Ayrıca protestonun yapılacağı Seçim Komisyonu yakınında bulunan başta Başbakanlık Ofisi olmak üzere, Pakistan Yüksek Mahkemesi, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Ofisi önünde de güvenlik önlemleri artırıldı. Bazı binaların önlerine tel örgüler çekildi.

Protestocular Seçim Komisyonunun önüne gelmeye başladı. Bazı göstericiler hükümet karşıtı sloganlar attı.

PDM 20 Eylül 2020'de kuruldu

PDM, Pakistan Seçim Komisyonunun iktidardaki Pakistan Adalet Hareketinin (PTI) yabancı kaynaklarına ilişkin 6 yıldır süren davanın ertelenmesini protesto ediyor.

PTI'ya yönelik iddialar arasında yasa dışı finansman kaynakları, partinin yurt içi ve yurt dışındaki banka hesaplarının gizlenmesi, kara para aklama ve Orta Doğu ülkelerinden yasa dışı bağışlar almak için PTI üyelerinin özel banka hesaplarının paravan olarak kullanılması yer alıyor.

20 Eylül 2020'de oluşturulan PDM, ordunun 2018 seçimlerinde "hile" ile Başbakan Han liderliğindeki Pakistan Adalet Hareketi Partisini (PTI) iktidara getirdiğini öne sürüyor.

PDM'nin gelecek haftalarda da ülke çapında miting, protesto ve halka açık toplantılarına devam etmesi bekleniyor.

Hareketin temsilcileri, Başbakan Han'ın istifasını ve seçimlerin "adil" şekilde yeniden yapılmasını talep ediyor.

İslamabad'da muhalefet partilerinin protestosu sebebiyle güvenlik önlemleri artırıldı
İslamabad'da muhalefet partilerinin protestosu sebebiyle güvenlik önlemleri artırıldı
İslamabad'da muhalefet partilerinin protestosu sebebiyle güvenlik önlemleri artırıldı
İslamabad'da muhalefet partilerinin protestosu sebebiyle güvenlik önlemleri artırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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