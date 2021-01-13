Son dakika haberleri... Türkiye-Pakistan-Azerbaycan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri... Türkiye-Pakistan-Azerbaycan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı başladı

13.01.2021 17:01 | Son Güncelleme: 13.01.2021 17:06

Edinilen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şeyh Mahmud Kureyşi ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un katılımıyla Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Türkiye-Pakistan-Azerbaycan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı başladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şeyh Mahmud Kureyşi ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un katılımıyla Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Türkiye-Pakistan-Azerbaycan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı başladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından kabul edilen ve daha sonra Pakistanlı mevkidaşı Şeyh Mahmud Kureyşi ile görüşen Bakan Çavuşoğlu, ardından Pakistan Başbakanı İmran Khan ile görüştü. Başbakanlık konutunda gerçekleştirilen görüşmenin ardından Çavuşoğlu, Türkiye-Pakistan-Azerbaycan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısına katıldı. Toplantı Çavuşoğlu, Pakistan Dışişleri Bakanı Şeyh Mahmud Kureyşi ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un katılımıyla başladı.

Çavuşoğlu'nun Pakistan ziyareti kapsamında Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosluğunun yeni binasının resmi açılışını gerçekleştirmesi de bekleniyor.

-İHA-

Son dakika haberleri... Türkiye-Pakistan-Azerbaycan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı başladı
Son dakika haberleri... Türkiye-Pakistan-Azerbaycan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı başladı
Son dakika haberleri... Türkiye-Pakistan-Azerbaycan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı başladı
Son dakika haberleri... Türkiye-Pakistan-Azerbaycan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Murat Kurum Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Gonca Vuslateri Mehmet Ali Erbil
Spor Ersun Yanal Samet Aybaba İsmail Kartal Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler İzmir Kongre Uyuşturucu Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Türkiye-Pakistan-Azerbaycan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 17:28:39. #1.14#
title