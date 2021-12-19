İSLAMABAD - Bakan Çavuşoğlu, yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtladı - Haberler
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İSLAMABAD - Bakan Çavuşoğlu, yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtladı

AA - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yabancı basının sorularını yanıtlaması İSLAMABAD - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 17'nci Olağanüstü Toplantısına katılmak üzere geldiği, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yabancı basının sorularını yanıtlaması İSLAMABAD - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 17'nci Olağanüstü Toplantısına katılmak üzere geldiği, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İSLAMABAD - Bakan Çavuşoğlu, yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtladı

İSLAMABAD - Bakan Çavuşoğlu, yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtladı

İSLAMABAD - Bakan Çavuşoğlu, yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtladı

AA - Son Dakika Haberleri

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