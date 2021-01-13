İSLAMABAD - Bakan Çavuşoğlu, Türkiye Maarif Vakfı'nın statüsü ve ????faaliyetlerine ilişkin mutabakat zaptını imzaladı
13.01.2021 11:38 | Son Güncelleme: 13.01.2021 11:43
Resmi temasları kapsamında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Maarif Vakfı'nın statüsü ve ????faaliyetlerine ilişkin mutabakat zaptını imzaladı.
Resmi temasları kapsamında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Maarif Vakfı'nın statüsü ve ????faaliyetlerine ilişkin mutabakat zaptını imzaladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı