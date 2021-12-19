İSLAMABAD - Bakan Çavuşoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı - Haberler
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İSLAMABAD - Bakan Çavuşoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı

AA - Haberler | Güncel

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gazetecilerin sorularını yanıtlaması İSLAMABAD - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 17'nci Olağanüstü Toplantısına katılmak üzere geldiği, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gazetecilerin sorularını yanıtlaması İSLAMABAD - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 17'nci Olağanüstü Toplantısına katılmak üzere geldiği, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İSLAMABAD - Bakan Çavuşoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı

İSLAMABAD - Bakan Çavuşoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı

İSLAMABAD - Bakan Çavuşoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı

AA - Son Dakika Haberleri

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