İSLAMABAD - Bakan Çavuşoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gazetecilerin sorularını yanıtlaması İSLAMABAD - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 17'nci Olağanüstü Toplantısına katılmak üzere geldiği, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gazetecilerin sorularını yanıtlaması İSLAMABAD - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 17'nci Olağanüstü Toplantısına katılmak üzere geldiği, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.