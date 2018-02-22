Bebek Bezinde Peygamberin İsmi Olduğu İddiası Ülkeyi Karıştırdı
Hindistan'da yaşayan Müslüman grup, dünyaca ünlü bir markanın bebek bezlerinin üzerinde bulunan kedi figürünü İslam Peygamberinin ismine benzetince ürünleri yakarak protesto gösterisinde bulundu.
Hindistan'daki Müslümanlar, Pampers marka bebek bezinin üzerinde İslam Peygamberinin adının yazılı olduğu iddiasıyla markayı protesto ederek bebek bezlerini ateşe verdi.
BEZLERİ YAKTILAR
Bebek bezinin üzerindeki kedi figürünün gözleri ve bıyıklarından oluşan figürün Peygamberin Arapça yazılışına benzediğini iddia eden öfkeli grup, onlarca bebek bezini yakarak imha etti.
POLİSE ŞİKAYETTE BULUNDULAR
Darsgah Cihad-o-Shahadat nisimli İslami gruptan aktivistler, Hyderabad'daki Dabeerpura Polis Karakoluna bezler hakkında resmi şikayette de bulundu. Grup yazdığı mektupta ABD markası Procter & Gamble'a ait Pampers'ın, Müslüman toplumun hislerine zarar verdiğini ve ürünlerin hemen raflardan kaldırılmasını istediklerini belirtti.
SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Ülkedeki bazı sosyal medya kullanıcıları Pampers için boykot çağrısında bulunurken, bazıları da karikatürün bağlam dışına çıkarılan masum bir kedi çiziminden başka bir şey olmadığını söyledi.
MARKA İDDİALARI REDDETTİ
Procter & Gamble kıdemli iletişim yöneticisi Scott Popham, "Bu karikatür kullanımının arkasındaki niyet tamamen masum ve hiçbir insana, dine veya kültürel inancına hakaret etmek niyetinde değiliz." açıklamasında bulundu.
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benzetemedimCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ben niye gôremiyorum???Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Benziyor abicim... Allah bunları bildiği gibi yapsın.. Tövbe tövbe)))))Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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peygamberin ismi varsa niye yakıyorsun cahil adamCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ben neden göremedimCevap Yaz 2 Yayından Kaldır