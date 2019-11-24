İslam ülkeleri İstanbul'daki İSEDAK toplantısında buluşacak

24.11.2019 12:18 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:18

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 35'inci toplantısı yarın başlayacak.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daimi başkanlığını yürüttüğü İSEDAK'ın 35'inci toplantısı 25-28 Kasım'da İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Erdoğan'ın 27 Kasım'da açılış oturumunu yöneteceği toplantıda, üye ülkeler bakanlar başkanlığındaki heyetlerle temsil edilecekler. Toplantının Bakanlar Oturumu 27-28 Kasım'da yapılacak. Bakanlar Oturumu öncesinde, yüksek düzeyli uzmanlar, 25-26 Kasım'da gündemdeki konulara ilişkin teknik görüşmeler amacıyla bir araya gelecekler.

İSEDAK toplantısı bu yıl "Gıda Sistemleri" konusuna odaklanacak. İslam ülkelerinden katılacak bakanlar "İslam Ülkelerinde Sürdürülebilir Gıda Sistemlerinin Geliştirilmesi" konusunda görüş alışverişinde bulunacak ve bir dizi önemli karar alacak.

Ayrıca toplantıda, İSEDAK'ın üye ülkeler arasında iş birliğini geliştirmeye yönelik çabalarına ilişkin son gelişmeler değerlendirilecek ve 24-25 Nisan 2019'da Ankara'da gerçekleştirilen İSEDAK 35'inci İzleme Komitesi Toplantısı'nda kabul edilen taslak gündemdeki konular tartışılacak.

Toplantıya, üye ülke heyetlerinin yanı sıra ilgili İİT kuruluşları ve uluslararası kuruluşlardan temsilciler katılacak.

35'inci İSEDAK toplantısı kapsamında, sürdürülebilir gıda sistemlerinin değişik boyutlarını ele alan bir dizi özel etkinlik de düzenlenecek.

İslam dünyasının kalkınma meselelerine çözüm arıyor

İSEDAK, 57 üye ve 5 gözlemci ülkeyle Birleşmiş Milletlerden sonra en fazla üyeye sahip uluslararası kuruluş olarak İslam ülkelerinin kalkınma meselelerine çözüm arayan bakanlar düzeyinde ana karar alma organı niteliğinde bulunuyor.

Teşkilat, 1984'ten bu yana aralıksız olarak bakanlar düzeyinde her yıl toplanarak üye ülkeler arasında ekonomik ve ticari iş birliğini geliştirmek amacıyla birçok önemli proje ve programı hayata geçirdi.

Sürdürülebilir gıda sistemleri, son yıllarda küresel düzeyde tartışılan en öncelikli konulardan biri haline geldi. İslam ülkeleri arasında bu konudaki iş birliği ve koordinasyon ile farkındalığı artırmak amacıyla bu yılki İSEDAK Bakanlar Görüş Alışverişi Oturumu'nun konusu "İslam Ülkelerinde Sürdürülebilir Gıda Sistemlerinin Teşviki" olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında gerçekleştirilecek Bakanlar Görüş Alışverişi Oturumu'nda, bakanlar sürdürülebilir gıda sistemleri konusunda ülke deneyimlerini paylaşacaklar ve İslam ülkeleri arasında bu konuda iş birliğini artırmaya yönelik neler yapılabileceğini detaylı olarak görüşecekler.

Toplantı kapsamında sürdürülebilir gıda sistemleri konusunun birçok yönünü ele alacak bir dizi özel etkinlik gerçekleştirilecek. Söz konusu özel panellere, kamu ve özel sektörden üst düzey temsilciler, uluslararası örgütlerin üst düzey yetkilileri ve akademisyenler konuşmacı olarak katılacaklar.

İİT Tahkim Merkezi için imzalar atılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13'üncü İslam Zirvesi'nde ifade ettiği İİT Tahkim Merkezi kurulması önerisi hayata geçirilecek. İİT Tahkim Merkezi'nin kurulmasına yönelik Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası (ICCIA) tarafından yürütülen teknik çalışmalar tamamlandı. Merkeze ilişkin "Ev Sahibi Ülke Anlaşması'nın", İSEDAK Bakanlar Oturumu'nda Ticaret Bakanlığı ile ICCIA arasında imzalanması bekleniyor.

İstanbul'da kurulacak ve İİT üyesi ülkeler arasında hem ticari hem de yatırım uyuşmazlıklarının çözülebileceği bir platform olacak merkezin, Türkiye açısından önemli bir kazanım olacağı değerlendiriliyor.

Öte yandan, 28 Kasım'da İslam dünyasında ticaret ve yatırımların artırılmasında tahkimin rolüne ilişkin özel bir panel düzenlenecek. Bu oturumda, tahkim mekanizmalarının İslam dünyasında ticaretin ve yatırımların artırılmasına katkısı tartışılacak ve bu kapsamda yeni kurulan İİT Tahkim Merkezinin rolü ele alınacak.

İSEDAK'ın İslam ülkeleri arasında ticareti artırmaya yönelik en önemli projesi olan ve hukuki zemini tamamlanan İİT üyesi ülkeler arasında Tercihli Ticaret Sistemi'nin fiilen işlerlik kazanması için son aşamaya gelindi. Güncel taviz listelerinin de tamamlanmasıyla sistem yakın zamanda devreye girecek.

Kaynak: AA