İslâm Tarihi ve Sanatları

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜDr. Öğr. Üyesi Gencal ŞENYAYLABölüm BaşkanıBu bölüm, İslam'ın doğuşundan günümüze kadar geçen tarihi süreç içinde Müslümanların kurduğu devletlerin veya oluşturdukları toplulukların tarih sahnesinde ortaya koyduğu icraatları, oluşturdukları kurumları, edebiyat...

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜDr. Öğr. Üyesi Gencal ŞENYAYLABölüm BaşkanıBu bölüm, İslam'ın doğuşundan günümüze kadar geçen tarihi süreç içinde Müslümanların kurduğu devletlerin veya oluşturdukları toplulukların tarih sahnesinde ortaya koyduğu icraatları, oluşturdukları kurumları, edebiyat ve sanat alanındaki başarılarını gerekli usullere göre inceleyip araştırmayı konu edinmektedir. Bu çerçevede bölüm bütün yönleriyle tarihimizi, medeniyetimizi, kültürel mirasımızı, müziğimizi, hat ve ebru gibi sanatsal faaliyetlerimizi hem araştırmayı hem de lisans ve lisansüstü seviyede eğitim alan gençlerimize aktarmayı hedeflemektedir. Bölümde iki anabilim ve beş bilim dalı bulunur. 1. İslam Tarihi Anabilim Dalı(İslam Tarihi, İslam Kurumlar Tarihi)2. Türk-İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları Anabilim Dalı(Türk-İslam Edebiyatı, Türk İslam Sanatları, Türk Din Musikisi)İslam Tarihi Anabilim DalıDr. Öğr. Üyesi Gencal ŞENYAYLAAnabilim Dalı Başkanı

Kaynak: Habermetre