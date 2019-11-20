"İslam Tarihi Sohbetleri"ne Bilecik Erzurumlular Derneği ev sahipliği yaptı

20.11.2019 11:41 | Son Güncelleme: 20.11.2019 11:46

Bilecik'teki sivil toplum kuruluşlarının öncülük ettiği 'İslam Tarihi' sohbetlerine bu kez Bilecik Erzurumlular Derneği ev sahipliği yaptı.



Sohbetlerin bu ayki konusu 'Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ın Fethi' oldu. Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş, yaptığı sohbette katılımcı gençlere Peygamber Efendimiz ve Yavuz Sultan Selim'in hayatlarını onlatıp bunların örnek alınması gerektiğini söyledi.



"Gençlerimizden ricamız dinimize ve vatanımıza sahip çıksınlar"



Yapılan etkinlik hakkında bilgi veren Bilecik Erzurumlular Derneği Başkanı Ebutalip Dursun, İslam coğrafyasında İngilizlerin, Yahudiler ve ABD'nin büyük emelleri olduğunu söyleyerek, "Bunlar İslam coğrafyasını darmadağın etti. Balkanlar'da çok büyük oyunlar oynandı. Bir tek elimizde Saray Bosna kalmıştı. Avrupa'nın göbeğinde büyük katliam yaparak Müslüman Boşnaklara büyük zulüm yapıldı. Büyük komutan Aliya İzzetbegoviç'in dediği gibi 'Bizi düşman yıkamaz, biz yaşantımızla ne zaman düşmana benzersek o zaman yıkılırız'. Geldiğimiz nokta bu kadar oyuna rağmen Müslüman Türk milletinin göğsünde imanı ve vatan sevgisini söküp atamadılar. Bayrağımızı indiremediler, ezanımızı dindiremediler. Gençlerimizden ricamız dinimize ve vatanımıza sahip çıksınlar" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA