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Islam Slimani'nin PSG'ye Golüne Yakın Çekim

2019-20 Ligue 1 sezonunun 20. haftasında AS Monaco, Paris Saint-Germain’e konuk oldu. Konuk ekip 3-2 gerideyken Cezayirli forvet Islam Slimani 75. dakikada beraberliği getiren golü kaydetti. Iste Slimani’nin golünün değişik açılardan yakın çekimi..

15.01.2020 20:19 | Son Güncelleme: 15.01.2020 20:19

2019-20 Ligue 1 sezonunun 20. haftasında AS Monaco, Paris Saint-Germain'e konuk oldu. Konuk ekip 3-2 gerideyken Cezayirli forvet Islam Slimani 75. dakikada beraberliği getiren golü kaydetti. Iste Slimani'nin golünün değişik açılardan yakın çekimi..

Kaynak: Dugout

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