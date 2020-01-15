Islam Slimani'nin PSG'ye Golüne Yakın Çekim
2019-20 Ligue 1 sezonunun 20. haftasında AS Monaco, Paris Saint-Germain’e konuk oldu. Konuk ekip 3-2 gerideyken Cezayirli forvet Islam Slimani 75. dakikada beraberliği getiren golü kaydetti. Iste Slimani’nin golünün değişik açılardan yakın çekimi..
15.01.2020 20:19 | Son Güncelleme: 15.01.2020 20:19
2019-20 Ligue 1 sezonunun 20. haftasında AS Monaco, Paris Saint-Germain'e konuk oldu. Konuk ekip 3-2 gerideyken Cezayirli forvet Islam Slimani 75. dakikada beraberliği getiren golü kaydetti. Iste Slimani'nin golünün değişik açılardan yakın çekimi..
Kaynak: Dugout
HABER YORUMLARI