Islam Slimani'nin AS Monaco'daki En İyi Anları

2019 yazında Leicester City'den Fransa'da AS Monaco'ya kiralanan Cezayirli golcü Islam Slimani, Ligue 1'e adımını atar atmaz kalitesini gösterdi. Forvetteki partneri Wissam Ben Yedder ile iyi bir ikili oluşturan Slimani, 18 maçta 9 gol 7 asist katkı yaparak müthiş bir form yakaladı. İşte Slimani'nin AS Monaco'daki ilk sezonundan en iyi anlar.. Kaynak: Dugout