Islam Slimani, BB Erzurumspor Maçında Kaçırdığı Gollerle Saç Baş Yoldurdu

Fenerbahçe'nin Cezayirli oyuncusu Islam Slimani, BB Erzurumspor maçında girdiği fırsatları cömertçe harcadı.

Hafta içinde Teknik Direktör Ersun Yanal'ı takımın başına getiren Fenerbahçe, Spor Toto Süper Ligin 16. haftasının kapanış mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u sahasında konuk etti. Fenerbahçe, 2-0 öne geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

SON 24 ŞUTTA GOL BULAMADI

Fenerbahçe'de Islam Slimani, maç içinde girdiği pozisyonları bir türlü değerlendiremedi. Öte yandan tecrübeli oyuncu, Süper Ligde rakip kaleye çektiği son 24 şutta gol bulamadı. Sarı-lacivertli taraftarlar da sosyal medyadan Islam Slimani'yi eleştiren yorumlarda bulundular.

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