Islam Slimani, BB Erzurumspor Maçında Kaçırdığı Gollerle Saç Baş Yoldurdu
Fenerbahçe'nin Cezayirli oyuncusu Islam Slimani, BB Erzurumspor maçında girdiği fırsatları cömertçe harcadı.
Hafta içinde Teknik Direktör Ersun Yanal'ı takımın başına getiren Fenerbahçe, Spor Toto Süper Ligin 16. haftasının kapanış mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u sahasında konuk etti. Fenerbahçe, 2-0 öne geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
SON 24 ŞUTTA GOL BULAMADI
Fenerbahçe'de Islam Slimani, maç içinde girdiği pozisyonları bir türlü değerlendiremedi. Öte yandan tecrübeli oyuncu, Süper Ligde rakip kaleye çektiği son 24 şutta gol bulamadı. Sarı-lacivertli taraftarlar da sosyal medyadan Islam Slimani'yi eleştiren yorumlarda bulundular.
YORUMLAR (6)
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agzının büyüklüğü kadar gol atsa yeterdi ALLAH anca agız vermiş agza bak agza bir çinik mısırı alırCevap Yaz Yayından Kaldır
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Gs ye böyle bir forwet lazım :DCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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koşarken düşüyor adam top ayağına dolanıp bu isimde adama 31 numaralı forma verirsen bu olurCevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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Aha şuraya yazıyorum bu takıma önce volkan demirel geçmeli nokta atışı bir golcü gelmeli bunlar olursa bu kadroyla harika işler yapılmaz ama mevcut gs dan daha iği olabilir. . .Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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KADIKÖYLÜ ŞABANCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır