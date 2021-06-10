"İslam, Şehir ve Medeniyet"
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"İslam, Şehir ve Medeniyet"

'İslam, Şehir ve Medeniyet'
Habermetre - Haberler | Toplum

10 HAZİRAN 2021BASIN BÜLTENİ"İslam, şehir ve medeniyet"BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından periyodik olarak düzenlenen kişisel gelişim ve farkındalık yaratma eğitimleri kapsamında personele "İslam, şehir ve medeniyet" konulu eğitim verildi.

10 HAZİRAN 2021

BASIN BÜLTENİ

"İslam, şehir ve medeniyet"

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından periyodik olarak düzenlenen kişisel gelişim ve farkındalık yaratma eğitimleri kapsamında personele "İslam, şehir ve medeniyet" konulu eğitim verildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü koordinasyonluğundaki eğitim Büyükşehir Belediye Binası Meclis Salonunda yüz yüze gerçekleştirildi.

Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Mehmet Çelenk'in konuşmacı olarak katıldığı ve söyleşi şeklinde geçen programda; toplumsal yaşamın beşiği olan ve binlerce yıllık tarihe sahip şehir ve medeniyetlerin oluşum ve gelişim aşamaları ele alındı. Toplu yaşamın kalitesinin arttırılması, sağlıklı çevre, kültürel işlevsellik, şehir benliği yaratma, yerel bilince sahip olma, ekolojik denge konularıyla ilgili zengin içerikli bir sunum yapan Dr. Mehmet Çelenk'e, program sonunda Eğitim Şube Müdürü Mahmut Turunç tarafından tablo hediye edildi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kaynak: Habermetre

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