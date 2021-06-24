İslam Sanatında Geometrik Desenler Sergisi Açıldı

Eyüpsultan Belediyesi İslam Sanatında Geometrik Desenler Sergisi'ne ev sahipliği yaptı.

Eyüpsultan Belediyesi İslam Sanatında Geometrik Desenler Sergisi'ne ev sahipliği yaptı. Şehir ve Medeniyet Okulu'nun 2020-2021 eğitim döneminde İslam Sanatında Geometrik Desenler Atölyesi'ne katılan 40 öğrencinin toplam 130 eseri sergide yer aldı.

Eyüpsultan Belediyesi başkanlık binası fuaye alanında İslam Sanatında Geometrik Desenler Sergisi açıldı. Sergideki eserlerde yer alan tüm çizimlerin Serap Ekizler Sönmez tarafından cetvel-pergel konstrüksiyonu ile yapılan çözümlemelerle çizildiği belirtildi. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de sergiye katıldı. Atölyede öğrenci olan 45 yaşındaki Şeker Naz Yuvacı, üniversitelerde bu tür eğitim hiç yoktu. Ben de hep bunun arayışı içindeydim. Belediyenin katkısıyla istediğim şeye ulaştım diye konuştu.

"AKADEMİK BAZLI ARAŞTIRMA YAPABİLECEK KURSLAR YARATMALIYIZ"

Serginin açılışında yaptığı konuşmada Eyüpsultan'ın sıradan bir ilçe olmadığını, tarihi eserlerle yoğunlaşmış bir bölge olduğunu vurgulayan Başkan Deniz Köken ise şunları söyledi:

"Türkiye'de ve İslam coğrafyasındaki eserlerin de burada sergileniyor olabilmesi bize daha büyük sergi alanları lazım olduğunu gösteriyor, biz bunu buradan anlıyoruz. Daha çok araştırma akademik bazda araştırma geliştirme yapılabilecek kurs merkezleri yapmamız gerekiyor. Aslında geçmişte yapılan o güzel şaheserlerin içinden küçük bölümleri alıp insanların kullanımına sunmak önemli. Kimse Siirt'teki Ulu Cami'ye gidemez, ama oradaki bir deseni burada tabloda görüp onun eğitimini alıp yaptığında, bir dostuna verdiğinde ya da evine astığında farklı bir şey ortaya çıkıyor."

"TÜRKİYE'DE BUNDAN SADECE BİR TANE VAR"

Bütün sanatları geometrik desenler çalışmasıyla bir araya topladıklarını ifade eden Başkan Deniz Köken, "Yaklaşık 40 öğrencimiz çalışmış, 20'nin üzerinde eserlerden yararlanılmış ve ortaya çok farklı bir mozaik çıkmış. Hocamı da öğrencileri de tebrik ediyorum. Pandemiye rağmen Zoom üzerinden online çalışmalarla yeni denenmiş bir konuyu bu hale getirip bugün de sergisini birlikte açıyor olmak güzel bir şey. Yerel yönetimler aslında kendi yerel kültürlerini de ortaya çıkarmalıdır. Biz bugün var olmadık ki bir geçmişi var bu işin. Geçmişten bugüne de doğru getirmek lazım. Aslında sanatçılar bize yol gösteriyor, bunu yaparsan Türkiye'de bundan bir tane var, buna sahip çıkın demek istiyor" dedi.

"HEP SÜS OLARAK ALGILANMIŞ"

Şehir ve Medeniyet Okulu bünyesinde faaliyet gösteren İslam Sanatında Geometrik Desenler atölyesinde eğitim alan öğrencilerin 4 yıl önce bir farkındalık oluşturabilme çabalarının sonucu serginin olduğunu belirten Serap Ekizler Sönmez şunları söyledi:

"Şehir ve Medeniyet Okulu başlığında seçilmiş öğrencilerle ders yapabileceğimi söylediklerinde ben çok mutlu olmuştum. Çünkü seçtiğim öğrencilerle istediğim gibi bir ders müfredatı oluşturabilecektim. 4 yıl önce başladık buna. Her yıl başlangıç düzeyde, seçilmiş öğrencilerle sistemli bir biçimde, sıkı kontrollerle, devam mecburiyeti ve ödev takibi olacak şekilde, akademi üstü bir eğitim programıyla eğitimimize devam ediyoruz. Sergideki eserler de bunun çıktıları. Bugün bizim sonuçlarını gördüğümüz, meyvelerinin topladığımız, mutlu olduğumuz bir gün. Burada unuttuğumuz bir değerden bahsediyorum. İslam sanatında geometrik desenler şu vakte kadar sadece bir süs olarak algılanmış. O süsün arkasındaki geometrik konstrüksiyon ihmal edilmiş. Biraz da bunun hayata artık bilinir bir şekilde dönmesi de beni mutlu ediyor. Bu da Eyüpsultan Belediyesi sayesinde gerçekleşti."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı