"İslam Sanatında Geometrik Desenler" sergisi sanatseverlerle buluştu

"İslam Sanatında Geometrik Desenler" adlı sergi, Eyüpsultan Belediyesi Başkanlık Binası fuaye alanında ziyarete açıldı.

"İslam Sanatında Geometrik Desenler" adlı sergi, Eyüpsultan Belediyesi Başkanlık Binası fuaye alanında ziyarete açıldı.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından gerçekleştirilen, Şehir ve Medeniyet Okulu, İslam Sanatında Geometrik Desenler Atölyesi öğrencilerinin eserlerinin yer aldığı sergideki çalışmalar, Serap Ekizler Sönmez tarafından cetvel-pergel konstrüksiyonu ile yapılan çözümlemelerle çizildi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, açılışta yaptığı konuşmada, ilçenin tarihi eserlerle yoğunlaşmış bir bölge olduğunu söyledi.

Daha büyük sergi alanları ve akademik bazda araştırma geliştirme yapılabilecek kurs merkezleri inşa etmeleri gerektiğini anlatan Köken, sergi sayesinde bütün sanatları geometrik desenler çalışmasıyla bir araya topladıklarını ifade etti.

Köken, "Yaklaşık 40 öğrencimiz çalışmış, 20'nin üzerinde eserlerden yararlanılmış ve ortaya çok farklı bir mozaik çıkmış. Hocamı da öğrencileri de tebrik ediyorum. Pandemiye rağmen online çalışmalarla yeni denenmiş bir konuyu bu hale getirip, sergisini birlikte açıyor olmak güzel bir şey. Yerel yönetimler aslında kendi yerel kültürlerini de ortaya çıkarmalıdır. Biz bugün var olmadık ki bir geçmişi var bu işin. Aslında sanatçılar bize yol gösteriyor, bunu yaparsan Türkiye'de bundan bir tane var, buna sahip çıkın demek istiyor." diye konuştu.

İslam Sanatında Geometrik Desenler Atölyesi hocası Serap Ekizler Sönmez ise serginin, atölyede eğitim alan öğrencilerinin 4 yıl önce bir farkındalık oluşturabilme çabalarının sonucu olduğunu anlattı.

Sönmez, derslere 2013 yılında başladıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Çok sistematik bir eğitim olsun çabasındaydım. Açıkçası teklif geldiğinde bir belediye kursunda ders verip vermemeyi sorguladım. Fakat Şehir ve Medeniyet Okulu başlığında seçilmiş öğrencilerle ders yapabileceğimi söylediklerinde çok mutlu olmuştum. Çünkü seçtiğim öğrencilerle istediğim gibi bir ders müfredatı oluşturabilecektim. 4 yıl önce başladık buna. Her yıl başlangıç düzeyde, seçilmiş öğrencilerle sistemli bir biçimde, sıkı kontrollerle, devam mecburiyeti ve ödev takibi olacak şekilde, akademi üstü bir eğitim programıyla devam ediyoruz. Sergideki eserler de bunun çıktıları. Bugün bizim sonuçlarını gördüğümüz, meyvelerini topladığımız, mutlu olduğumuz bir gün. Burada unuttuğumuz bir değerden bahsediyorum. İslam sanatında geometrik desenler şu vakte kadar sadece bir süs olarak algılanmış. O süsün arkasındaki geometrik konstrüksiyon ihmal edilmiş. Biraz da bunun hayata artık bilinir bir şekilde dönmesi de beni mutlu ediyor."

Toplamda 40 öğrencinin 130 eserinin yer aldığı sergi, 14 Temmuz'a kadar açık kalacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı