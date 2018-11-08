İslam Milleti Lideri Farrakhan: "Abd Yaptırımları Yeni Bir Savaş İçin Zemin Hazırlıyor"

ABD'deki İslam Milleti (Nation of Islam) teşkilatının lideri Louis Farrakhan, ABD'nin İran karşıtı yaptırımlarına ilişkin, "ABD yaptırımları yeni bir savaş için zemin hazırlıyor" ifadelerini kullandı.

ABD'li insan hakları savunucusu Malcolm X'in etkisi ile Müslüman olan ve 1970'lerde "İslam Milleti" teşkilatının başına geçen Louis Farrakhan, İran'ın Başkenti Tahran'da düzenlenen basın toplantısında ABD'nin İran yaptırımlarını değerlendirdi.

ABD'nin İslami liderdi Louis Farrakhan açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı politikalarını eleştirerek, "Ben, İranlı kardeşlerimin Trump'ın zalimce yaptırımlarının saldırısı altında bulundukları bir dönemde İran'a gelmiş bulunuyorum. İran İslam Cumhuriyeti, Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (KOEP), tüm taahhütlerin olması gerektiği gibi yerine getirdi. Oysaki ABD hükumeti tek taraflı bir şekilde anlaşmadan çekildi ve İran'a karşı en zor yaptırımları uyguladı" ifadelerini kullandı.

ABD'li lider açıklamasının devamında, "Tüm uluslararası gözlemci kurumlar, belgeler ile İran'ın nükleer anlaşmanın bir maddesini bile ihlal etmediğini belirtti. Söz konusu anlaşma çerçevesine İran'a 150 milyar dolar ödenecekti, bu gerçekleşti mi? İran'ın tüm taahhütlerini yerine getirmesine rağmen, anlaşmanın diğer tarafları henüz olması gerektiği gibi anlaşmaya uyduklarını gösterebilmiş değil" dedi.

Yerli ve yabancı basın mensuplarının sorularına yanıt veren Louis Farrakhan, "ABD Başkanı Donald Trump çok tehlikeli bir göreve sahip. Trump'ın olabildiği kadar geniş çaplı bir savaşı ertelemesi gerekiyor zira bu büyük savaş ertelenirse, bir tek ABD'nin yararına değil tüm dünyanın yararına olacaktır" ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'a seslenen Louis Farrakhan, "Başkan Trump'tan ve onu destekleyen hükumetten çok dikkatli olmalarını istiyorum, zira eğer savaş başlar ve ABD, İsrail başta olmak üzere müttefiklerini Orta Doğu'da bir savaşa sürüklerse, Çin ve Rusya gibi ülkeler de seyirci kalmayıp savaşa dahil olacaktır ve bu ABD'nin sonu olabilir. ABD'yi yok edecek olan şey İranlıların sloganları değil, ABD'nin kendi yanlış politikalarıdır" diye konuştu.

İslam Milleti Lideri Farrakhan İran ziyareti kapsamında, İran Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyeleri ile bir araya geldi. - TAHRAN