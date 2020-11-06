İslam karşıtlığı Fransa'da cinnet halinde
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İslam karşıtlığı Fransa'da cinnet halinde

06.11.2020 15:42 | Son Güncelleme: 06.11.2020 15:47
İslam karşıtlığı Fransa'da cinnet halinde

Fransa'da 10 yaşındaki 3'ü Türk, 1'i Mağrib kökenli 4 çocuk, Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerle ilgili okullarında yapılan tartışmanın ardından evleri basılarak karakola götürüldü ve 11 saat boyunca sorgulandı.

Fransa'da 10 yaşındaki 3'ü Türk, 1'i Mağrib kökenli 4 çocuk, Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerle ilgili okullarında yapılan tartışmanın ardından evleri basılarak karakola götürüldü ve 11 saat boyunca sorgulandı.

Fransa'nın Albertville şehrinde yaşayan 10 yaşındaki 3'ü Türk, 1'i Mağrib kökenli 4 çocuk, okullarında Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerle ilgili yapılan tartışmanın ardından sabah erken saatlerde evleri polis tarafından basılarak karakola götürülüp sorgulandı. Büyük korku yaşayan çocuklar, radikalleşme eğilimlerinin olup olmadığının tespit edilmesi iddiasıyla 11 saat boyunca alıkonuldu.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından Türkçe ve Fransızca açıklama yapan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren yaşanan durumu, "İslam karşıtlığı Fransa'da cinnet halinde" yorumuyla değerlendirdi. Paylaşımında söz konusu olaya ilişkin detaylar veren Eren, "10 yaşlarında 4 çocuk. 3'ü Türk, 1'i Mağrib kökenli. Tam teçhizatlı polisler erken saatlerde evlere baskın yapıp, uyandırıyor. Çocuklar 11 saat alıkonuluyor. 1 tutanak dahi verilmiyor! Akıl, vicdan, hukuk bunu kabul etmez!" ifadelerini kullandı.

Eren, ayrıca konunun hassasiyetle takip edildiğine işaret ederek, "Takipçisiyiz!" vurgusunda bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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