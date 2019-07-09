İslam karşıtı aşırı sağcı İngiliz, Trump'a yalvardı

İNGİLTERE'de hakkında yayın yasağı bulunan bir davada yargılanan azınlık mensubu sanıkların kimlik bilgilerini paylaşmak, yargıyı etkileme ve yargıya hakaretten suçlu bulunan ve suçu geçen hafta Yüksek Mahkeme tarafından onanan Tommy Robinson, 11 Temmuz'da açıklanacak hapis kararı öncesi hapishanede öldürüleceğini iddia etti.

ABD HENÜZ YANIT VERMEDİ

Gerçek adı Stephen Yaxley-Lennon olan Robinson, aşırı sağcı komplo teorilerinin yer aldığı internet sitesi InfoWars'ta yer alan açıklamasında, "İngiltere'de ölüme mahkum edilmeme iki gün kaldığını hissediyorum. İngiltere'den acil olarak tahliye edilmeliyim. Karanlık güçler iş başında. Durumuma bakması için Donald Trump'a yalvarıyorum, Amerikan hükümetine yalvarıyorum" ifadelerini kullandı. Geçen yıl Robinson'a vize vermeyen ABD'nin aşırı sağcı ismin iltica talebini kabul edip etmeyeceği belli değil.