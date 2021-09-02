İslam Kalkınma Bankası 46. Yıllık Toplantısı Özbekistan'da yapıldı

İslam Kalkınma Bankası 46. Yıllık Toplantısı, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirildi.

İslam Kalkınma Bankası 46. Yıllık Toplantısı, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirildi.

57 İslam ülkesinin maliye, ekonomi ve planlama bakanları ile üst düzey yöneticilerinin katıldığı toplantının açılışına Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev de katıldı.

Mirziyoyev, açılışta yaptığı konuşmasında, bankanın yıllık toplantısının Taşkent'te düzenlenmesinin sembolik anlam taşıdığını ifade etti.

Günümüzde dünyadaki ülkelerin iklim değişikliği, göçmen meseleleri, doğa, enerji ve gıda kaynaklarının kıtlığı gibi ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Mirziyoyev, bu riskleri etkin bir şekilde ele almak için İslam Kalkınma Bankası'na üye ülkelerin, yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanması konusunda kapsamlı iş birliği kurması gerektiğini söyledi.

İslam Kalkınma Bankası'nın bu süreçleri yönetme potansiyeline sahip olduğunu belirten Mirziyoyev, "Batı Afrika'dan Doğu Asya'ya yeşil koridor" adıyla yeni bir ticari-ekonomik alan oluşumu için bir konsept geliştirme önerisinde bulundu. Mirziyoyev, bu girişimin karşılıklı ticaret ve yatırım ilişkilerinin genişlemesine, ülkelerin ekonomik entegrasyonuna ve sürdürülebilir büyümeye katkıda bulunacağını kaydetti.

Mirziyoyev, Uluslararası İslami Ticaret ve Finans Kurumu ile İslami Yatırım ve İhracat Kredi Sigortası Kurumu'nun finansal araçlarını genişletmesi gerektiğini, bunun serbest ticaretin teşvik edilmesine, yatırım risklerinin sigortalanmasına, ulaşım ve lojistik altyapısının geliştirilmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

Kovid-19 sonrası dönemde üye ülke ekonomilerinin gelişimine yenilikçi bir ortam kazandırılmasının önemine işaret eden Mirziyoyev, İslam Kalkınma Bankası Bilim, Teknoloji ve Yenilik Fonu'nun tam olarak kullanılması, tarımda ileri gelişmelerin tanıtılması yoluyla gıda güvenliğinin sağlanması, yenilenebilir enerji ve çevre teknolojilerinin yaygın olarak kullanılması gerektiğini kaydetti.

"Aşılamadaki bu sorun, ekonomik büyümeyi de yavaşlatacak"

İslam Kalkınma Bankası Grubu Başkanı Dr. Muhammed Casser ise Özbekistan'ın 2017-2021 yıllarına yönelik kalkınma stratejisinin İslam Kalkınma Bankası'nın hedefleriyle örtüştüğünü ifade ederek, Özbekistan'ın İslam Kalkınma Bankası'na 2003 yılında üye olduğunu, Banka'nın bugüne kadar Özbekistan'da gerçekleştirilen 101 proje için 2,4 milyar dolarlık kredi ayırdığını bildirdi.

Kovid-19 salgınının dünyadaki ekonomik istikrarı benzeri görülmemiş bir şekilde etkilediğini belirten Casser, salgın nedeniyle dünya ekonomisinin yüzde 3,3 küçüldüğünü söyledi.

Casser, insanların yüzde 25'inin Banka'ya üye ülkelerde yaşamasına karşın dünyada Kovid-19'a karşı uygulanan toplam 5,2 milyar dozluk aşının sadece yüzde 10'unun Banka üyesi ülkelere denk geldiğini, aşılamadaki bu sorunun ekonomik büyümeyi de yavaşlatacağını kaydetti.

Casser, İslam Kalkınma Bankası'nın şimdiye kadar Kovid-19'la mücadele kapsamında üye ülkelere 4,5 milyar dolarlık kaynak ayırdığını da bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov