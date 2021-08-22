İslam İşbirliği Teşkilatından, Afganistan'daki taraflara kapsamlı diyalog çağrısı
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İslam İşbirliği Teşkilatından, Afganistan'daki taraflara kapsamlı diyalog çağrısı

İslam İşbirliği Teşkilatından, Afganistan'daki taraflara kapsamlı diyalog çağrısı
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Afganistan'daki taraflara barışın tesis edilmesi için kapsamlı diyalog çağrısı yaptı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Afganistan'daki taraflara barışın tesis edilmesi için kapsamlı diyalog çağrısı yaptı.

İİT, Suudi Arabistan'ın talebiyle Afganistan'daki durumu görüşmek üzere daimi temsilciler düzeyinde Cidde'de olağanüstü toplandı.

Toplantının kapanış bildirisinde, Afganistan halkını temsil eden tüm taraflara barışın tesisi için kapsamlı diyalog çağrısında bulunuldu.

Bildiride ayrıca, İİT Genel Sekreterliğinden üst düzey bir heyetin Afganistan'a gönderilmesi ve "teşkilatın, Afganistan'da barış ve istikrar ile ulusal uzlaşıyı desteklediği" mesajının iletilmesi istendi.

İİT, Afganistan'ın yeniden teröristlerin güvenli sığınağı olmaması için ülkedeki yeni yönetim ile uluslararası camiaya birlikte çalışma çağrısı yaptı.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde, bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken, Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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