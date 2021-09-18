İslam İşbirliği Teşkilatına bağlı ISESCO, Katar'daki 3 tarihi alanı İslam mirası listesine ekledi - Haberler
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İslam İşbirliği Teşkilatına bağlı ISESCO, Katar'daki 3 tarihi alanı İslam mirası listesine ekledi

AA / Serdar Bıtmez - Haberler | Güncel
İslam İşbirliği Teşkilatına bağlı ISESCO, Katar'daki 3 tarihi alanı İslam mirası listesine ekledi

Katar, ülkedeki 3 tarihi mekanın, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) bünyesinde faaliyet gösteren İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonunca (ISESCO) İslam mirası listesine alındığını duyurdu.

Katar, ülkedeki 3 tarihi mekanın, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) bünyesinde faaliyet gösteren İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonunca (ISESCO) İslam mirası listesine alındığını duyurdu.

Katar Müzeler Kurumunca yapılan açıklamada, ISESCO'nun İslam mirası listesine 97 yeni tarihi sit alanı ile kültürel figürü eklediği, bunlardan üçünün Katar'daki Er-Rakiyyat Kalesi, Berzan Kuleleri ve El-Huleyfi Evi olduğu ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu kararın, ISESCO'nun Miras Komitesinin 29 Haziran'da düzenlediği dokuzuncu toplantısında alındığı kaydedildi.

Katar Müzeler Kurumu Mütevelli Heyeti Başkanı Şeyha el-Meyasa bint Hamed bin Halife Al Sani açıklamada, ISESCO listesinde Katar'a ait daha fazla arkeolojik alan görmekten mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Al Sani, böylece zengin Katar kültürel mirasını dünya düzeyinde tanıtma ve ülkedeki kültür turizmini geliştirme fırsatı bulacaklarını belirtti.

Kurumun Yönetim Kurulu Başkanı Ahmed Nemle de "bu başarının, Müzeler Kurumunun, Katar kültür mirasını canlandırma çalışmalarının bir neticesi olduğunu" söyledi.

Nemle, söz konusu tarihi alanların, Katar halkı ve İslam dünyası için önemli tarihi bir miras olduğunu vurguladı.

İslam İşbirliği Teşkilatına bağlı ISESCO, Katar'daki 3 tarihi alanı İslam mirası listesine ekledi

İslam İşbirliği Teşkilatına bağlı ISESCO, Katar'daki 3 tarihi alanı İslam mirası listesine ekledi

İslam İşbirliği Teşkilatına bağlı ISESCO, Katar'daki 3 tarihi alanı İslam mirası listesine ekledi

İslam İşbirliği Teşkilatına bağlı ISESCO, Katar'daki 3 tarihi alanı İslam mirası listesine ekledi

AA / Serdar Bıtmez - Son Dakika Haberleri
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Haber: İslam İşbirliği Teşkilatına bağlı ISESCO, Katar'daki 3 tarihi alanı İslam mirası listesine ekledi - Haberler
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