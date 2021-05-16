İslam İşbirliği Teşkilatı uluslararası toplumu "İsrail'in saldırılarını durdurmaya" çağırdı
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İslam İşbirliği Teşkilatı uluslararası toplumu "İsrail'in saldırılarını durdurmaya" çağırdı

İslam İşbirliği Teşkilatı uluslararası toplumu 'İsrail'in saldırılarını durdurmaya' çağırdı
Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak - Haberler | Güncel

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), uluslararası topluma "İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını durdurma" çağrısında bulunuldu.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), uluslararası topluma "İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını durdurma" çağrısında bulunuldu.

İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, Suudi Arabistan'ın talebiyle Filistin'deki son gelişmeleri görüşmek üzere dışişleri bakanları düzeyinde sanal ortamda düzenlenen toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Uluslararası topluma "ahlaki, insani ve hukuki sorumluluğunu üstlenme" çağrısında bulunan Useymin, "İsrail'in Filistin halkına, kutsallarına, mülklerine ve uluslararası hukuk tarafından tanınan haklarına yönelik saldırılarının ve sistematik ihlallerinin durdurulmasını" istedi.

Useymin, şunları kaydetti:

"Saldırıların yanı sıra Filistinlilerin mülklerine el koymak, hak sahiplerine topraklarını tahliye etme çağrısı yapmak meşru haklarının inkarıdır ve bu yapılanlar barış sürecine hizmet etmemektedir. Aksine adil, kapsamlı ve kalıcı bir çözüme ulaşılması konusundaki samimi çabaları engellemektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

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