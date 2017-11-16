İslam İşbirliği Teşkilatı Uluslararası Staj Programı" Tanıtımı - Selçuk Bayraktar

- Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın açıklamaları İSTANBUL - İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerin vatandaşı olan gençlere yönelik İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik, Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Ensar Vakfı paydaşlığında yürütülen İslam İşbirliği Teşkilatı Uluslararası Staj Programı'nın (OIC INTERN) tanıtımı gerçekleştirildi. Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, programına katılarak konuşma yaptı.