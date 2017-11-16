İslam İşbirliği Teşkilatı Uluslararası Staj Programı" Tanıtımı - Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu (1)
- İslam İşbirliği Teşkilatı Uluslararası Staj Programı Programdan detaylar Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları İSTANBUL - İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerin vatandaşı olan gençlere yönelik İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik, Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi...
- İslam İşbirliği Teşkilatı Uluslararası Staj Programı
Programdan detaylar
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları İSTANBUL - İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerin vatandaşı olan gençlere yönelik İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik, Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Ensar Vakfı paydaşlığında yürütülen İslam İşbirliği Teşkilatı Uluslararası Staj Programı'nın (OIC INTERN) tanıtımı gerçekleştirildi. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu programa katılarak konuşma yaptı.