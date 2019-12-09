İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar Konferansı

09.12.2019 14:46 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:46

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizdeki mevcut olanlar ve sınırlarımıza yakın bölgelerdekilerle toplam 9 milyon kişiyi bulan potansiyel sığınmacı yükünü üstlenmeye kimsenin cesaret edemeyeceği açıktır. Dolayısıyla eninde sonunda yeni yerleşim yerlerinin inşası projemize ve sığınmacılara verdiğimiz diğer hizmetlere gereken destek verilecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Sosyal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar Konferansı'ndaki konuşmasında, Türkiye olarak dünyanın en yaygın ve etkili sosyal politikalarını uygulayan ülkelerinden biri olduklarını, çalışan ve emeklilere mutlaka asgari güvenceler sağlandığını söyledi.

Genel sağlık sigortasının nüfusun nerdeyse tamamını kapsadığını anlatan Erdoğan, ülkemde kalitesi gayet yüksek olan sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyip de sığınmacılar dahil buna imkan bulamayan kimsenin olmadığını ifade etti.

Erdoğan, "Garip gurabaya sahip çıkmak, sosyal politikalarımızın özünü oluşturuyor. Geçtiğimiz yıl 12 milyon kişiye, 43 milyar lira tutarında sosyal yardım ulaştırdık. Sosyal yardım yelpazemizi ihtiyacı olan herkesi içine alacak şekilde genişlettik." ifadelerini kullandı.

Engelliler konusunda yaptıklarıyla örnek olacak başarılara imza attıklarını dile getiren Erdoğan, "Düzenli maaş ödemesinden evde bakım hizmetine, özel bakım merkezlerinden özel eğitim kurumlarına kadar pek çok hizmetle engellilerimizi toplumsal hayata dahil ettik. 82 milyon nüfusa sahip ülkemizde, sadece 33 bin 500 kişinin resmi veya özel huzur evlerinde kalıyor olması aile yapımızın hala sağlam olduğunu göstergesidir. Gönül ister ki bu sayı sıfıra düşsün. Aile yapımız güçlendikçe bu hedefe de yaklaşacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

"AB'nin bize verdiği destek sadece ve sadece 3 milyar avrodur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye 3 milyon 650 bini Suriyeli, 350 bini de Kürt olmak üzere toplamda 5,5 milyonu bulan sığınmacı ve göçmene ev sahipliği yapan bir ülke olarak bu konuda dünyada ilk sırada yer alıyor. Sadece bu yıl diğer ülkelerin adeta ölüme terk ettikleri 57 bine yakın kişiyi denizlerden toplayıp, hayatlarını kurtardık. Ülkemizde bulunan sığınmacılara kendi vatandaşlarımızla aynı düzeyde hizmet veriyoruz. Üstelik bu hizmetleri dışarıdan ciddi bir yardım almadan, kendi imkanlarımızla yürütüyoruz. Bu hizmetler için şu ana kadar harcadığımız para 40 milyar doları aşmıştır. Avrupa Birliğinin bize vermiş olduğu destek ise sadece ve sadece azami söylüyorum 3 milyar avrodur." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren sığınmacılardan kurdukları merkezlerde işlemleri tamamlananları ülkelerine gönderdiklerini, aynı şekilde Suriye'de güvenli hale getirilen bölgelere de şu ana kadar 370 bin kişinin kendi istediğiyle geri dönerek yerleştiğini ifade eden Erdoğan, "Resulayn ve Telabyad arasında ilk etapta yüz binlerce kişiyi, sınır hattındaki diğer yerlerle birlikte 1 milyon kişiyi iskan edebileceğimiz yerleşim yerlerinin inşasıyla ilgili çalışmalara başladık." dedi.

Erdoğan, NATO Zirvesi'nde bütün liderlere plan, projeleri dağıttığını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda aynı şekilde dağıttım ama ne yazık ki buralardan 'Biz de destek veririz' diyenleri henüz göremedim. Bu konudaki tüm çağrılarımıza rağmen henüz bir ülke dışında Türkiye'ye somut destek veren olmadı. Ancak sadece ülkemizdeki Suriyelilerin yarıya yakınının 18 yaşından küçük olduğunu düşündüğümüzde ortaya sürdürülmesi oldukça zor bir yük çıkıyor. Ekonomik bakımdan bizden çok daha iyi durumda olan Avrupa ve kimi Arap ülkeleri sınırlarını bu mazlumlara kapatırken biz ekmeğimizi onlarla bölüşmekten çekinmiyoruz. Ülkemizdeki mevcut olanlar ve sınırlarımıza yakın bölgelerdekilerle toplam 9 milyon kişiyi bulan potansiyel sığınmacı yükünü üstlenmeye kimsenin cesaret edemeyeceği açıktır. Dolayısıyla eninde sonunda yeni yerleşim yerlerinin inşası projemize ve sığınmacılara verdiğimiz diğer hizmetlere gereken destek verilecektir. Biz şimdilik üzerimize düşeni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam ülkelerine Arnavutluk çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde diğer pek çok konu gibi sosyal gelişim alanında da ilk Bakanlar Konferansına ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirerek, "İçtimai yapımızın günümüzün sosyal hastalıklarına karşı direnç kazanmasına yönelik çalışmalara destek vermeyi sürdüreceğiz. Tabii ki çalışmalarımızı özellikle koordine etmek, ortak önceliklerimizi belirlemek ve bu doğrultuda harekete geçmek bakımından bu toplantı önemli bir fırsattır. Ailelerin ve fertlerin karşı karşıya kaldığı sosyal tehditlerin analizi ve çözüm yolları bulunması bakımından bu hayırlı fırsatı iyi değerlendirmeliyiz." diye konuştu.

Konferansın dönem başkanlığını iki yıl süreyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yürüteceğini dile getiren Erdoğan, bu süre boyunca kardeş İslam ülkeleriyle kurumsal kapasite inşası, tecrübe paylaşımı, teknik yardım ve politika koordinasyonu alanlarında yararlı çalışmalar gerçekleştireceklerine inandığını söyledi.

Erdoğan, bu vesileyle de bugün bir çağrısı olacağını belirterek, yaklaşık bir hafta önce Arnavutluk'ta 6,4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu hatırlattı.

Bu deprem neticesinde 51 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Erdoğan, tüm ailelere baş sağlığı dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yüzlerce Arnavut kardeşimiz yaralandı. Şu anda Arnavutluk'un Durres kenti özellikle bir enkaz haline gelmiş vaziyette. Dün sayın Başbakan Edi Rama, o da bizim İslam İşbirliği Teşkilatı Kamu ve Özel Sektör Toplantısı'na katıldı, orada aydınlatma yaptılar. Az önce ifade ettim ya bizler bir vücudun azaları gibiyiz. Bir vücudun azaları gibi olan biz Müslümanlar Arnavutluk'taki kardeşlerine de ellerinden gelen desteği vermelidirler diye düşüyorum. Biz ilk andan itibaren tırlarla gerek AFAD, gerek Kızılay olarak gıda, ilaç, giyim, çadır vesaire bunları gönderdik, gönderiyoruz. Bu arada da kendilerine bir sözümüz var. O da 500 konut inşallah orada yapacağız ve şu anda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ekipleri Arnavutluk'un ilgili bakanlığıyla orada çalışmaları yapıyor. Üç ayrı bölgede biz bu 500 konutu süratle inşa edip, artık kış mevsiminin de içinde olma hasebiyle bir an önce bu konutlara yerleşmelerini sağlayalım istiyoruz. Aynı zamanda da kış çadırları vesaire gibi çadırlarla desteklerimizi kendilerine sürdüreceğiz. Siz değerli kardeşlerimden de aile, sosyal güvenlik bunları konuştuğumuz bir toplantıda bu destekleri duyurmayı kendim için bir görev addettim. Sizlerden de bunları bekliyoruz."

Bugün burada alınacak kararların ilgili kurumlarla iş birliği halinde hayata geçirilmesinin bizzat takipçisi olacaklarını aktaran Erdoğan, konferansın başarılı geçmesini ve sosyal politikaların sağlam temellere oturtulması bakımından bir dönüm noktası olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gayretleri ve emeği için üye ülkelerin temsilcilerine teşekkürlerini sunarak, "Tabii bu arada bu sabah yine açıklanan bir müjdeyi duyurmak istiyorum. Sosyal kalkınmayı konuştuğumuz bugün yayınlanan İnsani Gelişme Raporuna göre Türkiye, 2018 yıl bazlı insani gelişme endeksinde 0,806'lık değere ulaşarak 189 ülke arasında 59'uncu sıraya yükseldi. Türkiye ilk kez 'çok yüksek insani gelişme' kategorisine girmeyi başarmış oldu. Hayırlısı olsun. Bundan sonra inşallah daha yüksek derecelere de ulaşacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile fotoğrafı çekilmesinin ardından salondan ayrıldı.

(Bitti)

Kaynak: AA