İslam İşbirliği Teşkilatı, Somali'deki terör saldırısını kınadı
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İslam İşbirliği Teşkilatı, Somali'deki terör saldırısını kınadı

07.03.2021 15:11 | Son Güncelleme: 07.03.2021 15:14
İslam İşbirliği Teşkilatı, Somali'deki terör saldırısını kınadı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Somali'de 20 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan cuma günkü terör saldırısını kınadığını duyurdu.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Somali'de 20 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan cuma günkü terör saldırısını kınadığını duyurdu.

İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin yaptığı yazılı açıklamada, yaşanan menfur hadiseyi şiddetle kınadıklarını belirterek, saldırıda yakınlarını kaybedenlere, Somali hükümetine ve halkına başsağlığı dileklerinde bulundu.

Useymin, "Terörün her türlüsünü kınayan İİT, terörle mücadelesinde Somali hükümetine destek veriyor." ifadelerini kullandı.

Başkent Mogadişu'nun Hamar Jajab ilçesinde bulunan "Lul Yemeni" adındaki lokantanın önünde 5 Mart'ta gerçekleştirilen bombalı saldırıda 20 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi yaralanmıştı.

Aynı lokantanın önünde 2020 yılında da bir intihar bombacısı kendini patlatmış, olayda can kayıpları yaşanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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