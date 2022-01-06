İslam İşbirliği Teşkilatı, Kazakistan'da şiddete son verilmesi çağrısı yaptı - Haberler
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İslam İşbirliği Teşkilatı, Kazakistan'da şiddete son verilmesi çağrısı yaptı

İslam İşbirliği Teşkilatı, Kazakistan'da şiddete son verilmesi çağrısı yaptı
AA / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Kazakistan'daki gelişmelerin büyük bir endişeyle takip edildiğini belirterek, sükunet ve şiddete son verilmesi çağrısında bulundu.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Kazakistan'daki gelişmelerin büyük bir endişeyle takip edildiğini belirterek, sükunet ve şiddete son verilmesi çağrısında bulundu.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, "İİT Genel Sekreterliği, Kazakistan Cumhuriyeti'nde yaşanan gelişmeleri büyük bir endişeyle takip etmekte ve birçok ölüm ve kamu mallarının zarar görmesine neden olan şiddet olaylarından duyduğu üzüntüyü dile getirmektedir." ifadelerine yer verildi.

İİT Genel Sekreterliği'nin itidal, sükunet ve şiddet olaylarına son verilmesi çağrısında bulunduğu kaydedilen açıklamada, İİT'nin Kazakistan'ın toprak bütünlüğünün, güvenlik ve istikrarının korunması konusunda Kazakistan ile dayanışma içinde olduğu ifade edildi.

Kazakistan'daki durum

Kazakistan'ın batısında LPG'ye yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle 2 Ocak'ta başlayan protestolar, ülkenin diğer kesimlerine yayıldı. Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Polis araçları ile askeri araçları ateşe veren, devlet binalarına giren protestoculara güvenlik güçleri müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti. Protestoların yayılması sonucu olağanüstü hal ilan edildi.

Tokayev, ülkedeki mevcut durum nedeniyle üyesi oldukları Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) ülke liderlerinden yardım istedi. KGAÖ Kolektif Güvenlik Konseyi'nin aldığı karar doğrultusunda Kazakistan'a asker gönderildi.

KGAÖ, 2002'de Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Ermenistan tarafından hükümetler arası askeri ittifak olarak kurulmuştu.

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AA / Muhammed Semiz - Son Dakika Haberleri

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