İslam İşbirliği Teşkilatı: Kadınların seslerini duyurabilmesi ve karar mekanizmalarında yer alması gerekli - Haberler

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İslam İşbirliği Teşkilatı: Kadınların seslerini duyurabilmesi ve karar mekanizmalarında yer alması gerekli

AA - Zeynep Hilal Karyağdı Duran - Güncel
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İslam İşbirliği Teşkilatı: Kadınların seslerini duyurabilmesi ve karar mekanizmalarında yer alması gerekli

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), kadınların karar mekanizmalarında yer alması gerektiğini belirterek, üye ülkelere kadınların karşılaştıkları tüm engelleri kaldırmak için çalışma çağrısında bulundu.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), kadınların karar mekanizmalarında yer alması gerektiğini belirterek, üye ülkelere kadınların karşılaştıkları tüm engelleri kaldırmak için çalışma çağrısında bulundu.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı.

Açıklamada, teşkilatın kadınlarla ilgili meselelere ve kadınların uluslararası kurumlar tarafından garanti edilen haklarını elde etme konusunda karşılaştıkları engellerin aşılmasının sağlanmasına önem verdiği belirtildi.

"Kadınların seslerini duyurabilmesi ve karar mekanizmalarında yer alması gerekli." ifadeleri kullanılan açıklamada, toplumun kalkınmasında kadının rolü vurgulandı.

Açıklamada, teşkilata üye ülkelere kadınların karşılaştıkları tüm engelleri kaldırmak için çalışma çağrısında bulunuldu.

AA / Zeynep Hilal Karyağdı Duran - Güncel

İslam İşbirliği Teşkilatı, Dünya Kadınlar Günü, Mart, Güncel, Haberler

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