İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail'in Filistin halkına yönelik son saldırılarını "güçlü şekilde" kınadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail'in Filistin halkına yönelik son saldırılarını "güçlü şekilde" kınadı

İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail'in Filistin halkına yönelik son saldırılarını 'güçlü şekilde' kınadı
Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ - Haberler | Güncel

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in Filistin halkına yönelik son saldırılarını, barışçıl protestoculara karşı "ölümcül güç" kullanımını ve Yahudi yerleşimcilerin "devlet destekli şiddetini" güçlü bir şekilde kınadı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in Filistin halkına yönelik son saldırılarını, barışçıl protestoculara karşı "ölümcül güç" kullanımını ve Yahudi yerleşimcilerin "devlet destekli şiddetini" güçlü bir şekilde kınadı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin (İHK), işgal altında tutulan Filistin topraklarındaki "ciddi insan hakları durumunu" görüştüğü özel oturum devam ediyor.

Pakistan'ın BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Halil Hashmi, İİT adına 47 üyeli konseye hitap etti.

Büyükelçi Hashmi, "İsrail'in son askeri saldırganlığını, barışçıl protestoculara karşı ölümcül güç kullanımını ve Filistin halkına karşı devlet destekli yerleşimci şiddetini güçlü bir şekilde kınıyoruz." dedi.

İşgalci güç İsrail'in, ramazan ayı boyunca Mescid-i Aksa'ya izinsiz girişi ve Müslümanlara karşı güç kullanımına da tepki gösteren Hashmi, "ibadethanelerin kutsallığını baltalayan" İsrail'in "kabul edilemez eylemlerinden" de üzüntü duyduklarını vurguladı.

"Küresel insan hakları şampiyonları İsrail'i korumaya devam ediyor"

Hashmi, yasa dışı tahliyelerin ve Filistinlilerin evlerinin ve mülklerinin yıkılmasının giderek artmasını da kınadıklarını belirterek İsrail'in sadece 11 günde, 70'i çocuk, 40'ı kadın olmak üzere 277 Filistinliyi öldürdüğünü, 8 bin 500'ünü yaraladığını ve 75 bin Filistinliyi ise yerinden ettiğini anımsattı.

"Küresel insan hakları şampiyonlarının" işgalci güç İsrail'i korumaya devam etmesinden esef duyduklarını vurgulayan Hashmi, savaş suçu işlediğine dair tüm raporlara rağmen İsrail'e silah ve cephane desteğinin devam ettiğine işaret etti.

"Açık konuşalım; işgalci ile işgal edilen arasında hukuki ve ahlaki bir denklik yoktur." diyen Hashmi, İİT'in, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkı için verdiği meşru mücadelesine desteğinin sınırsız olduğunun altını çizdi.

"İsrail'in etnik temizlik politikası devam ediyor"

Hashmi, ateşkese rağmen İsrail'in "sömürgeci işgalinin ve etnik temizlik politikasının" devam ettiği uyarısında bulundu.

Konsey üyesi ülkelere seslenen Hashmi, "Güvenilirliğinizi gösterin ve Filistin halkının temel insan haklarına ve haysiyetine saygıyı sağlamak için tek sesle konuşun." çağrısı yaptı.

Hashmi, ayrıca, İsrail tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında ve "ötesinde" işlenen insan hakları ihlalleri için hesap verebilirliğin sağlanması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

BM İnsan Hakları Konseyi'nin Filistin özel oturumu başladı
BM İnsan Hakları Konseyi'nin Filistin özel oturumu başladı
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırılarının savaş suçu teşkil edebileceğini bildirdi.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırılarının savaş suçu teşkil edebileceğini bildirdi.
Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığından UNRWA Direktörü'nün İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef almadığı iddiasına tepki
Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığından UNRWA Direktörü'nün İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef almadığı iddiasına tepki
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Binali Yıldırım Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Demet Akalın Aslı Bekiroğlu Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Gervinho Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail'in Filistin halkına yönelik son saldırılarını "güçlü şekilde" kınadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 17:19:23. #1.16#

title